Un home mata la parella en un pis del barri del Raval de Barcelona

Un home va assassinar ahir al matí la seva parella al seu domicili del barri del Raval de Barcelona després de ferir-la al coll amb una arma blanca. Pocs minuts abans de les dotze del migdia, els Mossos d'Esquadra van rebre la trucada que alertava que s'havia localitzat el cos inconscient d'una dona al seu pis.

Diversos efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van desplaçar-se al lloc dels fets, on no van poder fer res per salvar la vida de la dona. La víctima, de 21 anys i d'origen uruguaià, presentava signes de violència i ferides d'arma blanca al coll. El diari El Periódico apuntava que es tractaria de la víctima mortal de violència de gènere número 1.055 des de l'any 2003, quan es van començar a comptabilitzar aquestes dades.

Al mateix domicili, els Mossos van detenir la parella de la víctima, un home de 35 anys, també d'origen uruguaià, per la seva presumpta implicació en l'assassinat. En el moment de l'homicidi, el fill de la parella es trobava a la casa, informava ahir El Periódico.

Les denúncies per violència masclista a Espanya van disminuir un 10% en el primer trimestre de 2020, marcat per la situació d'alerta sanitària i el confinament. El rotatiu barceloní recollia les declaracions de la presidenta de l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere, Ángeles Carmona, que dilluns passat recordava que el confinament domiciliari va obligar moltes víctimes a conviure durant setmanes amb els seus agressors, la qual cosa els feia «més difícil posar els fets en coneixement de les autoritats».