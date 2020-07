Els mòbils de Torrent i Maragall, espiats per un programa d'ús exclusiu de governs

El telèfon mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, va ser espiat per un programa d'espionatge anomenat Pegasus que només poden comprar governs i forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme, segons una investigació publicada pels diaris El País i The Guardian. A última hora d'ahir, el rotatiu madrileny explicava que l'espionatge també es va practicar al cel·lular del diputat autonòmic i regidor a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall.

Segons va recollir El Periódico, un institut de ciberseguretat del Canadà va investigar una intromissió indiscriminada contra 130 representants de la societat civil a través de WhatsApp i va ser llavors quan va descobrir l'atac a Torrent. L'atac a l'iPhone del president del Parlament es va fer a través d'una fallada de seguretat de WhatsApp i a través d'una trucada perduda de vídeo en aquesta aplicació de missatgeria. El programa espia Pegasus, dissenyat per l'empresa israeliana NSO, permet escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla, revisar l'historial de navegació i fins i tot activar per control remot la càmera i el micròfon dels telèfons mòbils.

Els investigadors emmarquen la desaparició de missatges de WhatsApp del mòbil de Torrent el 2019 com una senyal que el telèfon podria haver estat manipulat. Tot i que no es pot identificar qui va ordenar l'atac, els investigadors subratllen que el programa Pegasus només ven els seus productes a governs. Segons fonts d'Interior consultades pel rotatiu, ni el Ministeri, ni la Policia ni la Guàrdia Civil han tingut tractes amb NSO, ni han contractat cap dels seus serveis. «Les actuacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat s'emmarquen sempre en l'escrupolós respecte a la legalitat», assenyalen. Torrent va afirmar que l'espionatge a què va ser sotmès és «impropi d'un Estat democràtic», va anunciar accions legals, i va exigir al Govern espanyol que «s'investigui i es depurin responsabilitats».

En una declaració institucional realitzada des del seu despatx del Parlament, Torrent va considerar que es tracta d'un assumpte «molt greu» i que serveix per constatar que a l'Estat espanyol «es practica l'espionatge contra la dissidència política».



També Anna Gabriel

L'advocat de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, Olivier Peter, va assegurar que la seva clienta també va ser víctima de Pegasus. Gabriel va fugir a Suïssa el 2018 per evitar declarar davant del Tribunal Suprem, que la investigava per rebel·lió, malversació i sedició durant el referèndum de l'1-O. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar al Govern «garanties fiables» que els serveis secrets i forces de seguretat de l'Estat no estan involucrats en l'espionatge. I va demanar explicacions sobre el possible hackeig del telèfon mòbil de la segona autoritat de Catalunya.