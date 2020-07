El responsable català de la Covid alerta que la transmissió comunitària avança cap a Barcelona

El director de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha dit aquest dimecres que ja hi ha transmissió comunitària als barris de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en els quals s'han detectat brots de coronavirus, i que el risc ara és que s'estengui a barris limítrofs de Barcelona.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mendioroz ha apuntat que s'està detectant un augment de casos en barris limítrofs a la Torrassa, la Florida i Collblanc, «encara no prou» importants però en els quals les recomanacions de seguretat s'haurien de prendre com a precaució.

«En realitat, són recomanacions com portar mascareta, intentar no estar gaire temps en llocs tancats, rentat de mans i distància física que haurien de ser la tònica general perquè l'epidèmia no se n'ha anat i segueixen els contagis i la letalitat», ha argumentat l'expert.

Segons el seu parer, s'haurien de complir les recomanacions de seguretat tot i que no s'imposin amb un decret del Govern o dels tribunals perquè «l'única vacuna, per dir-ho així» és la protecció social.

Respecte a la necessitat de més rastrejadors que facin un seguiment dels contactes, una reclamació insistent de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la qual s'ha unit avui l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, Mendioroz ha indicat que «està previst» reforçar aquest col·lectiu, «que es va dimensionant segons avancen els brots», tot i que no ha concretat un nombre de persones que es dedicarà a Catalunya a aquesta tasca.