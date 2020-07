Torrent apunta el CNI com a possible autor de l'espionatge que ha patit

El president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat que avui es posarà en contacte per carta i per telèfon amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per demanar-li explicacions sobre "l'espionatge polític" de què ha estat víctima. I és que Torrent assenyala el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), que pertany al ministeri de Robles. En una entrevista a Rac 1, també ha avançat que es dirigirà a organismes internacionals de defensa de drets fonamentals per denunciar el seu cas "il·legal" i que contactarà amb els líders socials, sindicals, polítics i internacionals amb qui es va reunir durant el període de vulnerabilitat de WhatApp. Torrent no descarta presentar una querella però no ha concretat els passos judicials.

Preguntat per qui creu que hi ha darrere l'espionatge al seu mòbil, Torrent ha afirmat que els investigadors diuen que "totes les proves indiquen a l'estat espanyol i que, per tant, podria ser que fos el Centre Nacional d'Intel·ligència". "Ara hem d'escoltar la ministra de Defensa, que és de qui depenen els serveis d'intel·ligència", ha afegit.

Torrent també ha explicat que intentarà parlar amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que el seu equip ja s'hi ha posat en contacte. Així mateix, ha afegit que es probable que també ho faci amb el vicepresident i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. I és que, segons Torrent, l'estat espanyol és client des del 2015 de NSO grup, la companyia israeliana del programa espia Pegasus que es va utilitzar per infiltrar-se al seu telèfon mòbil el 2019 aprofitant un error de vulnerabilitat de WhatsApp.

Segons Torrent, el govern espanyol "hauria de ser el primer interessat en descobrir qui hi ha al darrere i garantir que s'acabi li guerra bruta contra l'independentisme" i ha assenyalat que és una qüestió que hauria de preocupar al conjunt dels demòcrates espanyols. "Un cop s'obre la porta a l'espionatge polític com es tanca?", ha preguntat.

I després que la portaveu del govern espanyol, María Jesús Monteri, hagi dit que no tenien coneixement del cas d'espionatge a Torrent, el president del Parlament ha respost que si tan convençuts estan que no hi tenen res a veure, no haurien de tenir inconvenient amb una comissió d'investigació al Congrés.

Preguntat per les insinuacions de Cs, que apunten que els responsables de l'espionatge estan a les mateixes files del govern català, Torrent ho ha considerat un "intent ridícul de desviar l'atenció". I ha afegit que Catalunya no ha comprat el software i que, en canvi, l'estat espanyol és client de l'empresa israeliana des del 2015.

Torrent ha assegurat que en els pròxims dies sortiran més noms de persones a qui s'ha intervingut el mòbil a través del mateix programa Pegasus i ha avançat que un gruix d'aquestes persones són independentistes. No ha volgut però avançar noms argumentant que són els periodistes que han fet la investigació els qui han de gestionar la informació.

Pel que fa a les accions judicials, Torrent no ha descartat una querella però no ha concretat la forma perquè, segons ha dit, encara ho està estudiant el seu equip d'advocats. "Explorarem totes les vies judicials. Quan dic que no ens quedarem de braços plegats té a veure amb accions polítiques i possibles accions judicials", ha afegit.