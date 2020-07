Troben mort un nadó en ple carrer a Barcelona

Un nadó va ser trobat mort ahir al matí cap a les 8.30 hores en un petit parterre enjardinat del carrer de Platja d'Aro de Nou Barris, al barri barceloní de Trinitat Nova. La troballa va ser efectuada per una empleada del servei de neteja municipal, que es va sorprendre en trobar la bossa d'escombraries tirada amb el que semblava un animal mort. Un veí va aconsellar a l'escombriaire que obrís la bossa i tots dos es van sorprendre en veure al seu interior el cap del nounat, que estava embolicat en una samarreta. El nadó estava sense vida i cobert de restes de sang i placenta. El veí va trucar al 112 i els Mossos d'Esquadra van acudir al lloc per efectuar l'aixecament del cadàver. La bossa era a terra sota la finestra d'un baix del carrer de Platja d'Aro. Agents d'Homicidis es van presenttar també al lloc per interrogar els veïns. Una veïna va explicar als agents que en el mateix immoble hi vivia una noia molt jove que estava embarassada i que va ser traslladada en ambulància a l'hospital de la Vall d'Hebron.