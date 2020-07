Bassa surt de la presó «molt contenta» de poder dormir a casa però conscient que el tercer grau «no és la llibertat»

L'exconsellera Dolors Bassa ha sortit a dos quarts de nou del matí del Puig de les Basses. No hi haurà de tornar fins dilluns, perquè aquest és el primer cap de setmana que els presos independentistes gaudeixen del tercer grau penitenciari. L'exconsellera ha admès que està "molt contenta" de poder tornar a dormir a casa seva, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), després de 880 dies. Però per altra banda, també és "conscient" que el tercer grau és un dret penitenciari i que, com la resta de presos, es mou en "la incertesa" perquè "això no acaba aquí i és un pas més". "A la presó la semillibertat no existeix; el que jo voldria és la llibertat", ha dit l'exconsellera a les portes del Puig de les Basses.