Dimiteix el tercer alt càrrec de Salut en dos mesos

El cap del Gabinet Tècnic del Departament de Salut de la Generalitat, Josep Ramon Morera, va dimitir ahir per motius d'índole personal. Morera se suma així a les anteriors marxes del secretari de Salut Pública, Joan Guix, i del director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), César Velasco, que han abandonat el Departament en els darrers dos mesos. Joan Guix va deixar el càrrec per raons de salut, mentre que César Velasco ho va fer al juny per incorporar-se a un projecte internacional, després de dos anys en el càrrec.

Fonts del Departament de Salut van informar ahir dijous que el càrrec que ocupava Josep Ramon Morera Balada forma part de la secretaria general de la conselleria, no és un càrrec que depengui del gabinet de la consellera de Salut, Alba Vergés, i que no ha intervingut en la gestió de la pandèmia.



Substitucions pendents

De moment, no s'ha comunicat la persona que substituirà Morera, igual que ha succeït amb el càrrec que ocupava Joan Guix fins al maig, que tampoc ha estat substituït oficialment tot i que el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, va acompanyar ahir la consellera Vergés en una roda de premsa conjunta. Vergés, Llebaria i el recentment nomenat coordinador de la Unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, van comparèixer conjuntament en roda de premsa per explicar el circuit de detecció de casos de coronavirus i el seguiment dels contactes.