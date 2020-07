Felip VI visitarà Catalunya dilluns i Torra li diu que no es recomanen "desplaçaments innecessaris"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta a la Casa Reial després de conèixer que Felip VI tenia previst visitar Catalunya dilluns vinent. Torra ha recordat que no es recomanen "desplaçaments innecessaris", després de les noves mesures de prevenció per l'augment de brots de covid-19. "Esperem que aquestes recomanacions per evitar un increment de contagis siguin ateses per tothom", ha dit.

Finalment, la Casa Reial ha decidit que els els Reis visitaran el Monestir de Santa Maria de Poblet però que ajornaran la visita a Barcelona, on tenien prevista una trobada amb el Cercle d'Economia, una visita a la Sagrada Família i una visita a Barcelona Supercomputing Center (BSC).