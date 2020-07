El govern català recomana als ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana quedar-se a casa

El govern català ha anunciat avui divendres la seva decisió d'estendre a la ciutat de Barcelona i part de la seva àrea metropolitana, a la comarca lleidatana de la Noguera i a tota la comarca del Segrià les restriccions que ja afecten l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per frenar els contagis de coronavirus.

Entre les mesures de contenció destaquen la prohibició de reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat, assistir a residències d'ancians, i la limitació d'aforament en bars i restaurants.

Les noves mesures que tenen una durada inicial de 15 dies i entre les quals demana a la població d'aquestes ciutats que s'estigui a casa i "no assisteixi a segones residències aquest cap de setmana", tot i que es tracta d'una recomanació i no d'una obligació.

Així, la recomanació passa per sortir només per treballar; anar a centres de salut; cuidar persones grans, nens, discapacitats i dependents; per comprar productes bàsics; per comprar en establiments amb cita prèvia; assistir a entitats financeres, fer accions judicials o notarials, exàmens i mudances; practicar esport amb el nucli de convivència habitual; anar a horts familiars d'autoconsum; i per causes de força major.

12 municipis de l'àrea metropolitana

Els municipis metropolitans afectats són Viladecans, el Prat, Sant Joan Despí, Sant Boi, Cornellà, Sant Just, Esplugues, l'Hospitalet, Montcada, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona.

Budó adverteix

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha avisat que aquesta és "l'última oportunitat" abans de fer un confinament més dràstic de la població.



