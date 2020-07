El jutge proposa jutjar tota la família Pujol per formar una organització criminal

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va donar per finalitzada la causa oberta a la família Pujol i va proposar jutjar tots els seus membres per formar una organització criminal que, aprofitant la seva posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades, va «acumular un patrimoni desmesurat directament relacionat amb activitats corruptes». Part d'elles, estableix el jutge, van coincidir en el temps amb la Presidència de la Generalitat de Jordi Pujol Soley.

En l'acte, equivalent al de processament en els sumaris, De la Mata repassa totes les declaracions i comissions rogatòries cursades durant aquests vuit anys d'indagacions fins a l'últim informe d'Hisenda que va atribuir la setmana passada al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, un frau de 16,6 milions d'euros, que el jutge limita a 7,3 a centrar-lo en cinc exercicis. Aixi, conclou que l'expresident de la Generalitat, la seva dona, Marta Ferrusola, i els seus set fills, amb l'ajuda d'altres 18 persones, com Mercè Gironés, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, amb la qual es va iniciar la investigació de la causa, o els empresaris Luis Delso, Carlos Sumarroca Coixet i Carlos Sumarroca Claverol, van cometre els delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i falsedat documental.



Pagaments de tercers

Tot i la confessió de l'expresident, «no hi ha indicis sòlids que acreditin» que el patrimoni acumulat per la família provingui «d'una herència familiar procedent de l'avi Florensi Pujol Brugat», explica el jutge, que destaca que tota la família «nega tenir coneixement del lloc on va estar el llegat; l'entitat o entitats bancàries, el moment i forma en què va arribar a Andorra, i el compte o productes financers en què va ser invertit, més enllà de simples generalitats».

Per a De la Mata, l'origen dels fons està en els pagaments il·lícits realitzats per terceres persones, en la seva major part vinculades a diferents empreses, que realitzaven pagaments milionaris a la família, dissimulats sota diferents estructures societàries més o menys sofisticades i utilitzant diferents paradisos fiscals i fórmules contractuals. I això a canvi de «de concretes influències per part de la família Pujol Ferrusola en adjudicacions, canvis de qualificació urbanística, adjudicació de concessions, etc., al llarg i ample de l'espai geogràfic català» o «simplement per congraciar-se» amb ella i «fer-se creditors de futures adjudicacions i favors polítics i contractuals».

Per encobrir-se simulaven operacions contractuals d'assessorament en els camps més variats per negocis que no han pogut acreditar o que «es relacionaven amb operacions econòmiques reals, a les quals s'afegia el pagament irregular als Pujol». De la Mata atribueix el lideratge de l'organització criminal al matrimoni i justifica el repartiment de tasques propi d'una organització criminal en què Marta Ferrusola s'autoanomenava la «mare superiora de la congregació».