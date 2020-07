Llibreters i floristes suspenen la celebració del Sant Jordi d'estiu al Passeig de Gràcia de Barcelona

La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes han decidit suspendre la celebració del Sant Jordi d'estiu a l'espai comú previst al Passeig de Gràcia de Barcelona a causa de la pandèmia de coronavirus però emplacen els ciutadans a comprar llibres i roses a les botigues per celebrar la diada, que ja es va haver d'anul·lar el 23 d'abril. Amb tot, a la resta de municipis de Catalunya se celebrarà d'acord amb la situació sanitària que hi hagi. Llibreters i floristes han expressat que esperaran a les indicacions recollides quan es publiqui la resolució al DOGC i les que doni l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per decidir si les llibreries poden posar una parada a l'exterior de cada local.

En un comunicat, la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes volen agrair l'esforç i el suport han rebut del Departament de Cultura, de l'Ajuntament de Barcelona i de la totalitat d'ajuntaments de Catalunya per fer possible un retrobament dels lectors amb els autors el proper 23 de juliol amb totes les garanties de seguretat.

Els últims dies, diversos municipis com Lleida, Figueres i Reus, així com algunes llibreries i editorials com Llegir en català, havien descartat participar-hi per l'increment de contagis a diverses zones de Catalunya.

En la roda de premsa d'aquest divendres al matí, el Govern ha donat per fet que el Sant Jordi d'estiu s'hauria de cancel·lar. "Amb molta probabilitat no es podrà celebrar aquest Sant Jordi, però ho estem acabant de treballar i ho hem de valorar amb sector", ha assegurat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó. També ha anunciat el tancament dels cinemes i teatres, però manté oberts els museus i les biblioteques.

Editors

La presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats, ha remarcat que la festa del dia del llibre i la rosa continuarà sent el 23 de juliol, però no es farà al Passeig de Gràcia i els llibreters seran a les llibreries i els floristes a les seves floristeries. "Això no treu que llocs com Vic, Granollers o Vilafranca si la situació sanitària és com la que és avui la festa es podrà fer al carrer". Ha destacat que es tracta de mantenir l'esperit de celebrar.

Ayats creu que tothom és conscient que davant la covid-19 no hi ha decisions fàcils i s'ha d'actuar sobre la marxa. "Vam actuar amb el convenciment que volíem i podíem fer aquesta festa al carrer a Barcelona mentre les mesures sanitàries i de seguretat ho permetessin, però en el moment en què tot això es mou s'ha d'actuar. No cal posar-se la vena abans de la ferida".

Ayats ha fet una crida als lectors a "anar a la llibreria del barri o del poble i comprar lectures que ens poden ajudar en aquest estiu que no sabem com serà i les lectures sempre són una bona companyia".

Floristes

Per la seva part, Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, creu que s'ha generat "confusió" perquè sembla que s'ha anunciat que se suspenia la festa de Sant Jordi d'estiu. Ha aclarit que s'ha dit que la festa a Passeig de Gràcia no es farà, però a Barcelona i els altres municipis amb afectacions per la pandèmia, ha indicat, hi haurà floristeries obertes amb mesures de seguretat i s'intentaran vendre les roses. Això ha generat nerviosisme i confusió". Guillén ha manifestat que és un sector amb una pèrdues importants i el 23 de juliol s'esperava que fos un punt d'inflexió positiu.

Guillén ha assegurat que el 23 de juliol es manté: "És un 23 de juliol deslocalitzat, dels barris i d'anar a una de les floristeries que la ciutadà tingui més a prop i esperem que la gent ho entengui i es pugui fer un dia de llibre i rosa".