Mas: «Ja he renunciat a tots els càrrecs»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va assegurar ahir que ja ha «renunciat políticament a tot» pel cas Palau. En la compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) al Parlament, l'exlíder de CDC va recordar que penalment tampoc té «res a veure» amb el cas que ha condemnat el partit. Mas va reiterar que ja no té cap càrrec: «Soc un associat de base del PDeCAT», tot afegint que el Palau de la Música no va ser perjudicat econòmicament per CDC ni pel seu extresorer, Daniel Osàcar, i que no se'ls ha condemnat per perjudici a la hisenda pública. Per la seva banda, l'oposició va insistir que assumeixi responsabilitats. En aquest sentit, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, li va demanar que renunciï al càrrec i al sou d'expresident del Govern.

Mas, que va advertir des d'un inici que no aportaria «gaire cosa nova», va opinar que donés les explicacions que donés, l'oposició no en tindria «mai prou» i sempre voldria que ell anés «més enllà». «Podria arribar a cremar-me i encara es queixarien que hi ha les cendres», va ironitzar.

L'expresident català va desmentir les acusacions de Carrizosa sobre el sou d'expresident i va recordar que el 2020 ja no ha rebut cap salari de la Generalitat. «Els expresidents tenim una indemnització que perdem i no la recuperem fins a la jubilació», va explicar.

hab 5300 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5400 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5500 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5600 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5700 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5900 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te 6000 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exis 6100 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 6300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 6400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 6700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7200

Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 7300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 8000.