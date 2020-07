Més d'un 57% dels hospitalitzats per COVID-19 tenen símptomes neurològics

Més d'un 57% dels hospitalitzats per covid-19 van desenvolupar algun símptoma neurològic i aquests van suposar la causa principal de mort en el 4% de les víctimes. Així es desprèn de les dades obtingudes pel registre espanyol ALBACOVID, publicat per la revista Neurology, i segons informa la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). Aquest registre es va fer al març entre tots els hospitalitzats per covid-19 a la província d'Albacete i és el més extens que s'ha publicat fins ara a escala internacional, amb més de 800 pacients. Les dades reflecteixen major afectació neurològica que en altres estudis internacionals, com per exemple un fet a la Xina que indica que els símptomes neurològics estaven presents en el 36% dels pacients amb covid.

El president de la SEN, José Miguel Lainez, ha afirmat que del registre ALBACOVID es desprèn que les manifestacions neurològiques són més comunes del que es pensava en pacients hospitalitzats amb covid-19. Davant d'aquestes conclusions, ha recomanat que els sanitaris «mantinguin una estreta vigilància neurològica sobre els pacients afectats per SARS-CoV-2 per reconèixer de forma precoç possibles complicacions del sistema nerviós».

Paral·lelament, la SEN està realitzant el Registre Covid-19, amb les aportacions voluntàries de neuròlegs que detecten símptomes neurològics en pacients amb coronavirus. Tot i que encara està en elaboració, de les dades es desprèn que les manifestacions més freqüents recollides són síndrome confusional o encefalopatia de lleu a moderada, ictus, anòsmia/hiposmia, cefalees i epilèpsia. També s'han atès altres casos, tot i que menys freqüents, de encefalopatia greu o coma, encefalitis, polirradiculoneuropaties, trastorns del moviment, paràlisis facial o paràlisis de nervis oculomotors.

Lainez ha explicat que hi ha alguns símptomes inespecífics com el mal de cap o els marejos que poden estar associats directament a la infecció pel virus però en canvi hi ha altres complicacions neurològiques, les més greus, que es produeixen com a conseqüència de la hiperactivació del sistema immune.