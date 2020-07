La Sindicatura retreu a Torra el paper jugat en el «cas Borràs»

Queixa. Sobre la polèmica política al voltant del «cas Borràs», al síndic de comptes Jordi Pons li «preocupa» que «des d'instàncies superiors no s'hagin desautoritzat aquests atacs mancats del més mínim respecte institucional (...) Ho diré clar: parlo de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i del president, Quim Torra».

l síndic de comptes, Jordi Pons, va carregar contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per no haver defensat la independència de la Sindicatura davant dels que l'han qüestionat per l'informe que conclou que la ILC va fraccionar contractes en el mandat de la diputada deJxCat Laura Borràs.

«Un país que no defensa les seves institucions és un país decadent que no té cap tipus de futur», va advertir en comissió parlamentària el síndic responsable de l'esmentat informe sobre la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Aquest informe constatava que hi va haver un fraccionament de la contractació en cinc contractes menors del període 2016-2018, quan Borràs estava al capdavant de la ILC. Precisament, el Tribunal Suprem investiga l'actual portaveu de JxCat al Congrés dels Diputats per haver adjudicat presumptament diversos contractes de manera irregular quan estava al capdavant d'aquesta institució cultural catalana. Pons, que es va ratificar en el fet que hi va haver fraccionament, ha retret al president que no hagi «desautoritzat» els que han posat en dubte la independència de la Sindicatura amb crítiques «sense fonament» que només responen a interessos «particulars» i «espuris». «Estic molt dolgut personalment, però jo soc absolutament irrellevant perquè l'important és la institució. I és molt decebedor que s'ataqui la Sindicatura per protegir els interessos espuris d'algunes persones», va exposar.

Pons va assenyalar com a exemple algunes de les crítiques fetes per l'actual president de la ILC, Oriol Ponsatí-Murlà, que considera «impròpies d'un alt càrrec de la Generalitat». «Em preocupa que des d'instàncies superiors no s'hagin desautoritzat aquests atacs mancats del més mínim respecte institucional. Això és el més preocupant. I quan parlo d'instàncies superiors ho diré clar, parlo de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i del president de la Generalitat, Quim Torra», va exposar. I va afegir: «És inacceptable aquesta manca de respecte institucional». Més enllà de lamentar l'ús «interessat» que alguns sectors -en al·lusió vetllada a l'entorn de Borràs- han fet de l'informe, el síndic va reivindicar la rigorositat del que aquest explica. Així, va negar sense esmentar el seu nom alguns dels arguments esgrimits per Borràs en defensa seva, com que no és habitual que un informe que en teoria versa sobre 2018 també analitzi exercicis anteriors ni que es parli de fraccionament, o que el reporti diu que no hi ha indicis d'accions perseguibles penalment o administrativament. Per negar els dos primers punts, Pons va citar diversos informes, alguns amb més de 20 anys d'antiguitat, en els quals el mètode de treball és el mateix que s'ha fet servir per auditar els comptes de la ILC.

Al seu torn, Ponsatí-Murlà va demanar ahir a la Sindicatura que rectifiqui l'informe amb un «preocupant biaix polític». Va assegurar que part del seu contingut és «insostenible per a algú que tingui uns mínims coneixements de contractació, si no és que l'acusació de fraccionament no parteix realment de l'anàlisi factual de la contractació, sinó d'allò que la Sindicatura pot haver sentit dir o llegit en els mitjans, però que no ha estat capaç de trobar malgrat haver-li facilitat tota la documentació de tots els anys que ha requerit».