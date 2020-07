Capella sobre els presos: «Apel·lo a les raons del dret i no a les d'Estat. El tercer grau no és la llibertat»

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha apel·lat a les "raons de dret i no a les raons d'Estat" per justificar la decisió de les juntes de tractament de les presons a l'hora de concedir el tercer grau als presos polítics i ha reiterat que els empresonats s'hi poden acollir, com en el cas del 100.2, perquè aquests mecanismes estan previstos en la Llei orgànica general penitenciaria i en el reglament penitenciari. "El tercer grau no és la llibertat, sinó una manera de complir la sentència", ha assegurat. Capella ha demanat l'amnistia i ha insistit que els líders polítics empresonats no tenen "ni més ni menys drets" que la resta de ciutadans.

La titular de Justícia ha fet aquestes declaracions aquest dissabte en la signatura del conveni per a la consolidació i preservació del conjunt històric del Poble Vell a Corbera d'Ebre (Terra Alta), on ha anunciat una inversió de 253.000 euros.

En resposta a les veus dels partits constitucionalistes que posen en dubte la legalitat del tercer grau, Capella ha assegurat que ni el president Quim Torra, ni cap conseller ni funcionari públic pot canviar la sentència del Suprem. En aquest sentit, la consellera de Justícia ha tornat a qualificar "d'injusta" la sentència i les penes dels líders independentistes de "duríssimes". "Ni més drets ni menys drets que ningú, el que toca per reparar la injustícia no és altra cosa que l'amnistia", ha reblat.

En paral·lel, preguntada per la decisió del jutge de Lleida que ha tombat les mesures restrictives del Govern -a set municipis de la Noguera i cinc més del Segrià-, per controlar els rebrots, Capella ha afirmat que l'executiu català i la ciutadania haurà de conviure amb les decisions judicials i ha fet una crida a la responsabilitat individual per prevenir la propagació del coronavirus. "Moltes vegades un jutge d'un determinat lloc ho veu d'una manera i en un altre lloc, d'una altra. En tot cas, el Govern treballa per garantir la salut, els drets i les llibertats de tothom i això és molt difícil d'equilibrar moltes vegades. Ens correspon a cadascun de nosaltres prendre mesures de protecció", ha subratllat.