El congrés de JxCat serà telemàtic i durarà del 25 de juliol fins el 3 d'octubre

Junts per Catalunya allargarà el seu congrés fins el 3 d'octubre. La formació ha explicat que serà telemàtic i que permetrà decidir "qüestions de base importants" que no volen fer a córrer cuita. Una de les decisions que el nou partit haurà de prendre durant aquest període congressual que començarà el proper dissabte 25 de juliol serà si permet o no la doble militància. De fet, en una roda de premsa aquest dissabte, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas no ha aclarit si es donaria de baixa del PDeCat, un cop s'hagi registrat a Junts per Catalunya. La formació, que ha presentat la web on inscriure's, també ha assegurat que seran "flexibles" en cas que es convoquin eleccions abans de la fi del congrés, per tal de poder escollir candidat.