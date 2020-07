Experts coincideixen que «ha faltat previsió» en la gestió dels rebrots

Diversos experts de l'àmbit de la medicina van coincidir ahir en criticar la falta de previsió del Govern en la gestió dels rebrots de covid. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va constatar que «ha faltat previsió» amb els rebrots. «Quan va saltar la primera onada ens va agafar a tots amb el peu canviat i podia ser justificable que l'única arma era confinar, però el confinament ara és el resultat final de la incapacitat de rastrejar», va argumentar a Rac 1 Padrós, que hva opinar que els sanitaris haurien d'estar ara fent proves de forma aleatòria entre la població sana per detectar casos.

L'investigador Oriol Mitjà va opinar que la situació és de «descontrol» perquè no hi ha un «pla clar», i espera que el Govern «reaccioni». «Que havia d'augmentar el nombre de casos era una cosa que podíem predir. Si tenim un pla molt ben definit sobre què hem de fer i quins recursos tenim podem informar la ciutadania de com gestionarem la crisi. Però sense aquest pla tan clar ens trobem en una situació de descontrol», va remarcar a Rac 1 Mitjà, que va constatar que a la tardor continuarà havent-hi casos i es podria tornar a situacions similars a les de març i abril si no es fan les coses bé.

Finalment, el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va constatar que «hi ha hagut coses que no han acabat de funcionar», i va subratllar la necessitat «d'actuar el més ràpidament i el més contundentment possible» abans que la velocitat de propagació sigui de més difícil control. «Aquest temps que teníem per preparar-ho tot, s'han preparat coses però potser no s'han preparat tan bé com fora desitjable», va continuar.