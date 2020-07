Retencions als accessos de la Costa Brava malgrat les recomanacions de no moure's si no és imprescindible

Ahir, després que el govern català recomanes a la població de Barcelona i l'àrea metropolitana no moure's de casa si no era imprescindible, les sortides de la capital catalana van presentar algunes cues i circulació intensa als punts habituals.

Durant el matí d'aquest dissabte, els accessos a la Costa Brava també han registrat algunes retencions o circulació intensa, sobretot des de les 10 del matí i fins al migdia.

Segons el Servei Català de Trànsit, s'han produït punts de circulació intensa o amb retencions a indrets com l'AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva, la C-35 al seu pas per Llagostera o la C-65 al seu pas per Castell-Platja d'Aro.