La Crida aprova convertir-se en una fundació de suport al nou partit de Puigdemont

Les bases de La Crida Nacional per la República han decidit de forma majoritària avui diumenge dissoldre's com a força política per convertir-se en "fundació de suport al nou partit" que promou l'expresident Carles Puigdemont i que el seu "capital humà" s'integri en les noves sigles independentistes.

La proposta de reforçar el nou projecte de Puigdemont ha rebut el 95,7% dels vots -7.694- de la consulta que la formació ha dut a terme des del passat dijous fins ahir dissabte, si bé la decisió definitiva sobre el seu futur es prendrà en una Assemblea General prevista per al mes de setembre, ha informat avui diumenge La Crida en un comunicat.

El partit que impulsa Puigdemont, amb el suport del president de La Crida, Jordi Sànchez, que compleix condemna a la presó de Lledoners, naixerà el 25 de juliol, un anunci que ja està fent trontollar la unitat dins de JxCat, ja que el PDeCAT es nega per ara a dissoldre's per integrar-se en la nova estructura unitària.

La consulta ha tingut una participació del 40% dels associats, segons el comunicat i, així mateix, la proposta de convocar una Assemblea General per decidir "definitivament" el futur de la Crida ha rebut el 95,6% dels vots.

Amb els resultats de la consulta, el Govern de La Crida afirma sentir-se "legitimat" per "convidar" els seus associats a "inscriure's a Junts per Catalunya (junts.cat) i a què participin en el Congrés fundacional que s'iniciarà el proper 25 de juliol".

Per tal de facilitar el procés d'integració, La Crida no cobrarà cap quota més als seus associats, que mantindran la seva afiliació "sense cap cost" per poder votar en l'Assemblea General de setembre en la qual es prendrà la decisió vinculant.

Així mateix, La Crida ha anunciat que no acceptarà noves inscripcions fins a la celebració d'aquest conclave.

La primera de les dues preguntes binàries a les que La Crida ha sotmès a la seva militància plantejava: "Estàs d'acord amb la dissolució de la Crida i la seva transformació en fundació de suport al nou partit perquè tot el seu capital polític i humà s'integri en el nou projecte que lidera el president Carles Puigdemont amb l'objectiu de reforçar-lo".

La segona deia: "Estàs d'acord amb què el govern de La Crida convoqui una Assemblea General la primera quinzena de setembre per debatre el resultat de la consulta i implementar la decisió majoritària dels socis?".