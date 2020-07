El Govern recomana no sortir de casa als veïns de Figueres i Vilafant

El comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha aprovat avui aplicar mesures per contenir els brots epidèmics de la Covid-19 als municipis de Figueres i Vilafant, a la comarca gironina de l'Alt Empordà davant l'augment dels contagis en aquests municipis.



Les mesures en aquests tres municipis seran les mateixes que s'apliquen en els tretze municipis de la primera corona metropolitana de Barcelona, al Segrià i a la Noguera, amb la recomanació a tots els seus veïns que no surtin de casa seva si no és per anar a treballar, comprar o assumptes ineludibles.





A més de recomanar, les mesures per a aquests tres municipis també prohibeix les, limita l'al 50% iTambé es prohibeixen lesi es recomana que en els centres comercials controlin l'accés i incrementin les mesures d'higiene.Segons ha informat el Departament de Salut, aquestes mesures de contenció que inclouen la prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com en el privat, afecten casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.Les mesures indiquen queperò incrementant les mesures de precaució i higiene i fent controls d'accés.En l'àmbit de la restauració, es permet l'obertura de bars i restaurants amb l', sense possibilitat del consum en barra, i a les terrasses haurà d'haver obligatòriament dos metres entre les taules.El Procicat també ha acordat suspendre en aquestes dues localitats l', d'establiments on es desenvolupen espectacles públics, com teatres, cinemes i esdeveniments esportius; activitats lúdiques, recreatives, parcs d'atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats; activitats esportives i gimnasos; i locals i establiments d'oci nocturn, com sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui una interacció d'un nombre important de persones.No obstant això, aquells espectacles culturals que via ajuntament sol·licitin autorització al Procicat i compleixin les mesures de seguretat estaran autoritzats.Les biblioteques i els museus podran seguir oberts i es mantindran els centres i les colònies d'estiu.Aquestes mesures queden recollides en una resolució que es publicarà al DOGC i entraran en vigor una vegada que les validi l'autoritat judicial.Inicialment tindran una, un termini que, segons Salut, es pot modificar en funció de l'evolució de la pandèmia.