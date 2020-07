El Procicat manté obertes platges i mercats ambulants i insta els ajuntaments a tancar els bars de nit

El Procicat ha aclarit alguns dels dubtes que havien plantejat els alcaldes dels municipis amb restriccions pels rebrot de la covid-19, com ara que les platges es poden mantenir obertes, així com els mercats ambulants. Ara bé, insta els consistoris a controlar que es compleixen les mesures de seguretat. També diu que els ajuntaments han de regular els horaris de bars i terrasses de forma que quedi garantit que no hi ha activitat d'oci nocturn. Queda prohibida l'obertura de gimnasos i complexos esportius, públics o privats. Pel que fa a les piscines descobertes, poden obrir si l'ajuntament considera necessari "el seu ús preventiu pels efectes de la calor sobre la població".

En un document de tres pàgines i mitja amb 25 preguntes i respostes, el Procicat diu que les platges poden seguir obertes, però es recomana als ajuntaments que reforcin el control del compliment de mesures de seguretat, especialment els aforaments per evitar aglomeracions, garantint les distàncies de seguretat entre grups de persones, que han de ser del mateix nucli de convivència habitual.

Es pot fer esport individualment o amb el grup de convivència habitual, d'un màxim de deu persones, i sempre amb el mínim de gent possible. En canvi, els gimnasos, poliesportius o complexos esportius, públics o privats, no poden obrir ni tant sols amb mesures preventives. Sí que es podran fer competicions esportives a porta tancada i sense públic, amb l'única assistència de les persones vinculades directament.



Poden obrir les piscines municipals o privades d'ús públic?

Les piscines públiques descobertes podran obrir quan els ajuntaments considerin que és necessari per prevenir els efectes de la calor, registrant els assistents i mantenint les mesures de seguretat ja conegudes. Les piscines de comunitats de veïns podran seguir obertes mantenint 2,5 metres quadrats per persona i sense ajuntar grups de més de deu persones i de contacte habitual.

Els casals d'estiu i les colònies podran seguir fent servir les piscines i les altres instal·lacions esportives, que podran obrir només per a aquestes activitats i després hauran de tancar.

Poden obrir els mercats no sedentaris?

Els mercats ambulants poden obrir, però es recomana als ajuntaments que reforcin els controls per complir les mesures higièniques i supervisar els aforaments per evitar aglomeracions, garantint 2,5 metres quadrats per persona i 1,5 metres de distància entre elles. També es requereix mascareta i higiene de mans. Per reduir la mobilitat es recomana prioritzar la venda de venedors i productes de proximitat.

El document també insta els ajuntaments a establir horaris de tancament de terrasses, bars i altres locals similars per garantir que no hi hagi activitat d'oci nocturn.



Quines mesures cal aplicar en l'obertura de serveis, comerços i centres comercials?

Als establiments de serveis, comerços i centres comercials es demana mantenir les distàncies de seguretat tant a l'interior com als accessos, portar mascareta i netejar-se les mans. Es recomana la cita prèvia o el preavís per evitar aglomeracions. Als municipis del Segrià i la Noguera amb restriccions es limita l'aforament a la meitat tant en els serveis essencials com els que no ho són.



I en el cas dels bars i restaurants?

A les zones on s'ha determinat el tancament de bars i restaurants, com al Segrià, tampoc poden obrir els establiments de carretera, excepte per vendre aliments i begudes per emportar. El document també prohibeix menjar o beure al carrer, perquè impedeix portar mascareta. Només es permet beure el necessari per combatre la calor.

Es poden realitzar serveis amb contacte personal proper, com les perruqueries i altres similars?



En el cas de perruqueries, fisioterapeutes, osteòpates, quiropràctics o massatgistes només es poden fer serveis amb contacte personal proper en cas de servei essencial, d'emergència o situació crítica, incloent criteris d'higiene i cura personal i, sobretot, en el cas de persones amb discapacitat o dependència. S'ha d'intentar evitar al màxim possible el contacte físic amb els clients i mantenint mesures de seguretat.

Es permet la formació, pràctiques i similars, com ara les de conducció i autoescoles?



Les pràctiques de conduir es poden mantenir deixant ventilar el vehicle 10 minuts entre alumnes, netejant-se les mans i duent mascareta. Els exàmens oficials estan permesos sempre que no siguin ajornables.

No obstant totes les limitacions, el Procicat segueix recordant que podrà autoritzar, prèvia sol·licitud, activitats concretes que garanteixin totes les mesures de seguretat, amb espais adequats, en hores concretes i registre d'assistents.



I la població, està confinada?

Els departaments de Salut i d'Interior, a través del Procicat, asseguren que la població no està "estrictament" confinada, però es recomana a la població que no surti del seu domicili i es desplaci només per a activitats essencials com comprar aliments i altres productes necessaris, anar al metge o la farmàcia, anar a treballar si no es pot fer des de casa o assistir a persones dependents. També concreta la recomanació que la població no surti del seu domicili i sobretot eviti desplaçar-se a altres punts del territori i establir contacte amb altres grups socials.