Reduït d'un tret un agressor amb arma blanca que va ferir tres Mossos a Moià

Ambulàncies a les proximitats del lloc on hi va haver l'agressió · Xavier Rius

Tres agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits, dos dels quals de gravetat, en ser atacats per un veí de Moià. Els agents de la policia s'hi van desplaçar, juntament amb personal sanitari, per efectuar un ingrés no voluntari de l'home, de 37 anys, en un centre psiquiàtric. Segons la policia i fonts coneixedores de l'agressió, aquest veí del municipi es va mostrar molt alterat i va anar a cercar una arma blanca de grans dimensions, amb la qual va atacar els agents.

Davant l'agressivitat que mostrava l'individu, i la impossibilitat de reduir-lo, un dels agents va disparar un tret i va ferir l'agressor en un braç. Posteriorment, fins al llocs dels fets s'hi van acabar desplaçant, com a mínim, quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va traslladar un dels agents ferits. Els altres dos agents i l'agressor van ser evacuats en ambulància en centres hospitalaris, però els Mossos d'Esquadra no van especificar en quins.

La greu agressió va tenir lloc poc abans de les 8 del vespre en un domicili de la carretera de Vic, molt a prop d'una de les rotondes d'accés a la capital comarcal. Testimonis presencials deien ahir a aquest diari que el desplegament de la policia i dels efectius sanitaris van provocar una gran expectació entre els veïns i que es van viure moments de molta confusió. El mateix alcalde de la població, Dionís Guiteras, es va personar ahir a la nit al lloc on s'havia produït l'agressió per recollir informació sobre el succés. Diverses fonts informaven a aquest diari que l'individu vivia amb altres persones en el domicili on es va produir l'agressió i que era un veí de tota la vida.