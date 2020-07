Catalunya registra 755 casos i set morts més en l'últim balanç de la Covid-19

Catalunya ha registrat fins aquest dilluns 83.631 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR), 755 més que en el recompte de diumenge, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.

El recompte diari de morts i afectats que elabora el departament parteix de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus.

A hores d'ara, les funeràries han registrat 12.643 morts per coronavirus a Catalunya, 3 més que en l'últim registre: 6.918 a hospitals o centres sociosanitaris, 4.116 a residències, 802 a domicilis, i la resta són casos no classificables per falta d'informació.

Del total de casos, 4.209 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment n'hi ha 58). Quant a les residències d'ancians, fins ara hi ha 15.373 persones que han donat positiu.

Ara com ara, Barcelona ha sumat 565 casos positius aquest cap de setmana: se'n van notificar 370 divendres, 75 dissabte i 120 diumenge, i en total la capital catalana ha registrat 17.804 casos des del començament de la pandèmia.

Respecte a la comarca del Segrià (Lleida), hi ha hagut un total de 4.168 casos positius de SARS-Cov-2 (177 més que en l'últim recompte), dels quals 145 han mort amb el virus (quatre més que en l'últim registre).