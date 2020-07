Detenen un manifestant en les protestes contra la visita dels reis a Poblet

Els Mossos d'Esquadra han detingut un manifestant per arrabassar la tauleta a un agent i per desordres públics en les protestes convocades per ANC, Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República (CDR) a les rodalies del Monestir de Poblet (Conca de Barberà) contra la visita del rei Felip VI.

Segons han informat fonts policials, el detingut, de 30 anys, nacionalitat espanyola i veí de Montblanc, ha estat arrestat a la carretera TV-7002, acusat d'un delicte de robatori amb violència, en sostreure la tauleta electrònica amb la qual estava treballant un agent, i un altre de desordres públics.

Diversos independentistes participen en una marxa al costat del Monestir de Poblet amb el lema "Catalunya no té rei", compost amb grans lletres que portaven els manifestants, al costat de nombroses banderes estelades.

En els voltants de el monestir, on l'ANC i Òmnium han convocat un acte polític, els manifestants s'han trobat un dispositiu dels Mossos d'Esquadra que tallava l'accés a Poblet.

En alguns moments, s'han viscut moments de tensió entre els manifestants i els Mossos, que almenys en una ocasió han emprat les porres per recuperar la línia policial que havien establert per impedir el pas dels independentistes.

Els Mossos també han identificat alguns dels concentrats per denunciar-los per desobediència, segons les fonts.