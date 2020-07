Enquesta eleccions Catalunya: ERC aguanta l'envit de Puigdemont

Després d'un enigmàtic silenci durant l'estat d'alarma, Carles Puigdemont va tornar a la palestra per donar el cop de gràcia definitiu al PDECat. Les dues parts dirimiran aquesta setmana si poden continuar convivint a JxCat o si consumen un divorci accelerat per l'envit de l'expresident en forma de nou partit, la primera pedra del qual es col·locarà dissabte en una assemblea fundacional. El cert és que la ruptura de Puigdemont amb la marca hereva de CDC ha impulsat les expectatives electorals de JxCat, que en dos mesos ha retallat cinc punts al seu principal adversari i soci del Govern, ERC, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Segons una enquesta sobre les eleccions catalanes del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Publica (GESOP) per a EL PERIÓDICO, els republicans guanyarien els comicis anunciats des del gener però encara no convocats pel president Quim Torra, que manté una estratègia de dilació, justificada primer pel coronavirus i ara pels rebrots, que està brindant a Puigdemont prou temps per poder enfortir JxCat. Des del maig, ERC ha perdut 2,7 punts, gairebé els mateixos que ha crescut la marca que lidera l'expresident, que recuperaria la segona plaça, que li havia arrabassat el PSC.

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb 34-35 escons. Ara en té 34. JxCat quedaria en segona posició amb 29-30 diputats, baixant des dels 32 actuals. El PSC seria tercer amb 25-26, pujant des dels 17 que té ara. La quarta força seria Cs, que cauria dels 36 actuals als 15-16 diputats. Després hi haurien els comuns, que pujarien un o dos, fins a 9-10 representants. Doblarien resultats la CUP i el PPC, amb 7-8 representants cadascun. La baixada de Cs faria entrar Vox, amb 5-6 diputats.