El Govern descarta «de moment» el confinament perimetral a Barcelona

El director de la Unitat de Seguiment de la covid-19 a Catalunya, l'epidemiòleg Jacobo Mendioroz, va assegurar que «de moment» no es planteja el confinament perimetral d'àrees afectades per transmissió comunitària, com Barcelona, i va defensar que si se segueixen les recomanacions es contindran els rebrots. «De moment no plantegem un tancament perimetral a Barcelona. És millor limitar l'activitat. Aquest cap de setmana hi ha hagut sortides des de l'àrea metropolitana, però jo crec que la majoria de la població és responsable», va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Un dia després d'obrir la porta al confinament domiciliari si no remet la situació d'aquí a 15 dies, Mendioroz va rebaixar el to i va defensar que la situació és molt més favorable ara que el mes de març. «Entenc el desconcert. És difícil explicar que estem en una fase epidemiològica diferent al mes de març. Hem millorat en la capacitat de testeig i de filtratge de casos», va apuntar.

Si bé Mendioroz va dir que la transmissió comunitària «preocupa», i es veu «un augment de casos», també és cert, va afegir, «que la situació és infinitament millor que al març». L'expert va defensar les recomanacions de la Generalitat, tot i que va explicar que no hi ha perill per anar a una segona residència si allà es conviu només amb la família i seguint les mesures de seguretat. Si es va donar la directriu per la Generalitat de no desplaçar-se a un segon domicili, va justificar, és perquè «no tothom segueix les normes». «S'han pres mesures per conscienciar la gent que és important limitar la vida social, que és el que veiem que facilita els contagis i l'augment de casos», va raonar.



Milers de SMS

En aquest context, el Departament de Salut ha enviat missatges SMS als telèfons particulars de milers de catalans considerats de risc alt o moderat de patir complicacions si es contagien de covid, per edat o per tenir patologies prèvies, perquè extremin les mesures de protecció.

Segons fonts pròximes al Departament de Salut, aquest missatge s'ha enviat ja a 148.000 veïns de la comarca del Segrià, una de les zones on s'han aplicat restriccions de mobilitat per aturar l'augment de contagis. El missatge, que a partir de demà també s'enviarà a les persones que viuen a les altres zones afectades per les restriccions i després a la resta de Catalunya, diu així: «Les persones amb risc alt de patir complicacions greus de la COVID-19, per edat o patologies prèvies, cal que extremin les mesures de protecció i restringeixin el contacte social» i remet a la direcció https://canalsalut.gencat.cat/bc1 per accedir a les mesures concretes.

Fonts de Salut han assenyalat que el missatge s'envia a les persones amb risc molt alt, alt i també moderat. A la comarca del Segrià hi ha identificades 38.000 persones amb risc alt-molt alt i 110.000 amb risc moderat.



Platges obertes

Ahir, el Procicat va aclarir alguns dels dubtes que havien plantejat els alcaldes dels municipis amb restriccions pels rebrot de la covid-19, com ara que les platges es poden mantenir obertes, així com els mercats ambulants. Ara bé, insta els consistoris a controlar que es compleixen les mesures de seguretat. També diu que els ajuntaments han de regular els horaris de bars i terrasses de forma que quedi garantit que no hi ha activitat d'oci nocturn. Queda prohibida l'obertura de gimnasos i complexos esportius, públics o privats. Pel que fa a les piscines descobertes, poden obrir si l'ajuntament considera necessari «el seu ús preventiu pels efectes de la calor».