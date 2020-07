Junqueras assegura que la relació amb Puigdemont és «molt cordial»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest diumenge que parla amb l'expresident Carles Puigdemont un, dos o tres cops per setmana, i que la relació és "molt cordial". En una entrevista a TV3, Junqueras ha explicat que parlen de política i també de les famílies. "De tot, de futur", ha resumit. També ha negat que tingui mala relació amb els altres presos independentistes. El republicà, que s'ha mostrat convençut que el Suprem els revocarà el tercer grau, ha tornat a descartar clarament un tripartit amb el PSC, i ha assegurat que seguirà treballant per a un referèndum a Catalunya. Al seu parer, cal fer-lo quan s'estigui en condicions de guanyar-lo amb prou vots com per obtenir el reconeixement internacional.

"A la nostra part de la balança només podem posar vots", ha indicat Junqueras, que en preguntar-li si això no era només una excusa ha respost taxativament. "Si algú s'atreveix a dir-me a mi que això és una excusa després de xupar-me tres anys de presó els ha de tenir molt ben posats. Que comenci a passar cap allà i després m'ho expliqui", ha etzibat.

Precisament, ha descartat un tripartit amb el PSC per aquest motiu. "Estic segur que tindran feina per aguantar-me la mirada, perquè han aplaudit la repressió, la presó dels companys i l'exili de tothom", ha subratllat.

Junqueras ha assegurat que si segueix aquí i aguanta el que aguanta és per complir amb els seus compromisos, que passen per la república i la independència. Mentrestant, ha assegurat que treballarà per l'amnistia dels presos i el retorn dels exiliats.

El líder d'ERC ha opinat que Puigdemont va fer bé de proclamar la independència, perquè era el que deia el seu programa electoral. De la mateixa manera, ha indicat que ell va pensar que la seva "obligació" era quedar-se i no anar a l'exili, i així li ho va transmetre a l'expresident.

Segons Junqueras, el Govern ha fet una feina "extraordinària" amb la covid-19 en unes condicions "molt difícils", i ha indicat que el que està passant a Catalunya passa arreu del món.

Pel que a la convocatòria d'eleccions, ha dit que està "segur que el president de la Generalitat està convençut que és millor que les convoqui ell que el Suprem". "Estic convençut que les convocarà quan cregui més oportú i segur que ho parlarà amb el vicepresident Aragonès", ha afegit.

En demanar-li si Podem l'ha decebut, també ha estat clar: "Tampoc n'esperava gaire, per tant és difícil que em decebin".