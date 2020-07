El Procicat tindrà consells assessors territorials arreu del país per la crisi de la covid-19

El Govern crearà consells assessors del Procicat arreu del país, amb la voluntat que "la informació sigui molt més compartida" amb les administracions locals i que tothom tingui accés a les dades i sigui conscient de l'evolució de la pandèmia. Així ho ha anunciat el president Quim Torra en una reunió amb alcaldes de la Noguera, on també ha volgut deixar clar que la "comunicació és clau" en el context derivat de la crisi de la covid-19. Torra també ha traslladat als batlles la necessitat "d'estar tots alineats" i els ha dit que el Govern està a la seva disposició "per tot el que calgui". Segons el president, cal "remar junts per sortir junts" d'aquest "trajecte".

Torra s'ha reunit telemàticament amb alcaldes de la Noguera per avaluar la situació i les mesures preses a la comarca. A la trobada també hi han participat el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, el conseller de Treball i Famílies, Chakir El Homrani, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.

El president ha volgut agrair als batlles "la bona feina feta en les circumstàncies més difícils", perquè "no ha estat fàcil rebre un impacte com aquest ara", en un moment on es creia que hi hauria una "treva que permetria recuperar un punt d'alè". Així, ha reconegut que l'aparició de rebrots ha estat un "cop sanitari, econòmic i també moral per molta gent", i també ha afegit que "ningú s'ho podia esperar".

Malgrat el context, el president ha remarcat que "és inevitable que hi hagi brots" i que caldrà "conviure amb ells uns mesos", intentant "no parar l'economia i ser el més microquirúrgics que puguem". Segons Torra, la prioritat del Govern són els rebrots que hi ha al país, per la qual cosa d'acord amb els "criteris mèdics i epidemiològics" es prendran les mesures que calgui aplicar.

Finalment, Torra ha traslladat als alcaldes que li agradaria els veiessin com "el Govern que està al vostre costat per ajudar-vos en aquests moments tan difícils".