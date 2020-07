Puigdemont confia a «revertir les desavinences» amb Junqueras

L'expresident del Govern Carles Puigdemont ha explicat aquest dilluns que ha reprès "de manera incipient" el contacte amb l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i confia en revertir les desavinences. En la presentació telemàtica del llibre 'M'explico', que publica amb Xevi Xirgu a 'La Campana', Puigdemont ha expressat que espera que el tercer grau els "apropi més" i que es pugui "tornar a imprimir el ritme del teixit d'aquest fil que mai s'ha abandonat". Ha admès que estan "lluny" de tenir la fluïdesa que voldrien tenir en la seva relació però que el propòsit és treure'n una estratègia unitària tot superant els desacords.

Tot i que al llibre, Puigdemont diu un any abans de l'1-O que no vol anar a una etapa "tan dura" amb un vicepresident "deslleial", explica que totes les declaracions depenen del context i que "el valor és que, malgrat això, per damunt de tot sobrevola una gran lleialtat que no s'ha de perdre de vista, la lleialtat de l'1-O". També ha afegit que la relació entre el president dels republicans i ell és perquè volen tirar endavant el país.

Entre altres qüestions, Puigdemont també repassa al llibre converses amb el rei Felip VI, a qui reclama explicacions pel discurs "colpista" del 3-O. "Un cap d'estat hauria de ser transparent i dir per què va decidir fer un discurs clarament colpista, en què va decidir conscientment excloure una part de ciutadans i iniciar una cacera en l'independentisme català", ha reblat.