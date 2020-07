Els reis visiten Poblet entre protestes independentistes

Els reis han arribat aquest migdia al Monestir de Poblet (Conca de Barberà) per realitzar una visita en la qual estan acompanyats pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, però a la qual la Generalitat no ha enviat cap representant.

La visita de Felip VI i Letícia a Catalunya forma part de la gira autonòmica que estan realitzant després d'aixecar l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus, els rebrots del qual han obligat a retallar la seva agenda en aquest viatge. En concret, tenien previst protagonitzar la tarda d'aquest dilluns diversos actes a Barcelona que, finalment, han quedat posposats.

La parella reial ha arribat a les portes del Monestir de Poblet acompanyats per Illa i la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, que els han rebut a l'aeroport de Reus (Baix Camp). Al complex monacal els esperaven el seu abat i el prior, Octavi Vila i Rafael Barrué, respectivament, i amb els quals han accedit a l'interior. Allà preveuen recórrer diverses estances com el seu claustre, les tombes reials, el museu, l'arxiu del qual va ser president de la Generalitat Josep Tarradellas, el celler, les cuines, la biblioteca i els antics dormitoris, a més de mantenir una trobada amb la comunitat benedictina.

Els accessos al monestir han estat tallats des d'aquest matí, de manera que la marxa convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i altres grups independentistes amb l'objectiu d'expressar la seva protesta per la visita reial no han pogut arribar fins a la porta d'aquest edifici. Sí que s'han pogut escoltar els crits, xiulets i càntics contra la monarquia dels participants en aquestes mobilitzacions quan Felip i Letizia han arribat al monestir.

També aquest matí, com a mostra de rebuig a la visita dels reis, hi ha hagut un sabotatge a la línia de l'AVE que comunica Barcelona amb Girona (Gironès) i Figueres (Alt Empordà) i que, mitjançant la crema de pneumàtics en un tram de vies entre aquestes dues poblacions, ha afectat diversos trens.

La d'aquest dilluns és l'onzena visita dels reis en la seva gira autonòmica.