Un de cada tres vehicles que va marxar de Barcelona el cap de setmana no hi ha tornat

El 36,3% dels vehicles que van marxar de Barcelona el cap de setmana passat no ha tornat. En concret, de les tres de la tarda del divendres passat a la mateixa hora del diumenge van marxar de Barcelona 416.000 vehicles, mentre que de les 0 hores a les 22 hores del diumenge van tornar 265.000 vehicles, el que suposa una diferència de 151.000 vehicles. El director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha explicat que si bé va sortir un 8% menys de cotxes que la setmana anterior el grau de compliment de les recomanacions "no és suficient". Gendrau també ha volgut fer "un toc d'alerta" davant l'increment d'accidents mortals de vehicles sols. De les cinc víctimes mortals del cap de setmana dues no portaven el cinturó.

La xifra de vehicles que van sortir de Barcelona el cap de setmana passat va ser un 20% inferior que fa un any i un 8% inferior que el cap de setmana anterior. Gendrau ha valorat positivament aquestes dades que es van produir després de les recomanacions del Govern a la ciutadania de Barcelona i 12 municipis del seu entorn de romandre a casa.

El diumenge van tornar un 22% menys de vehicles que fa un any i un 12% menys que setmana anterior. Gendrau ha reconegut que "pot ser" que alguns hagin aprofitat per marxar davant la possibilitat d'un nou confinament, però també ha dit que "els caps de setmana d'estiu és habitual que hi hagi un romanent que s'acaba quedant al destí". Ha reconegut que el grau de compliment de les recomanacions "no és suficient". "Creiem que hi hauria d'haver més gent que les tingués en compte", ha reblat.

Més accidents mortals de vehicles sols

Aquest cap de setmana hi ha hagut cinc persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. Gendrau ha destacat que dues de les víctimes no portaven el cinturó i ha posat l'accent en el fet que dos dels accidents es van produir sense la implicació d'altres vehicles. Els accidents mortals de vehicles sols, que l'any passat van ser el 33% del total, aquest any són la meitat.

"Sobretot són sortides de la via, i és indicatiu de distraccions derivades de la presència d'alcohol i drogues i l'excés de velocitat", ha dit Gendrau. Per aquest motiu ha afegit que estan pensant en incrementar els controls per evitar que aquest tipus d'accidents es segueixin incrementant. En els vint primers dies d'aquest mes ja hi ha hagut una víctima mortal més que en tot el mes de juliol de l'any passat.