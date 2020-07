Un informe apunta que els contactes dels infectats a Catalunya no s'estan investigant

El 75,1% dels casos positius de coronavirus a Catalunya no tenen un contacte conegut, segons recull l' Informe covid-19 del 15 de juliol de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que abasta un període de temps que s'inicia l'11 de maig. És la segona comunitat amb més casos sense contactes coneguts, després de Galícia, amb un 80,9%. En tercer lloc se situa Castella-la Manxa, amb un 64%.

Aquestes xifres es poden llegir de dues maneres. D'una banda, en el millor dels casos, podria significar que les cadenes de transmissió són tan curtes, que un contagiat amb prou feines té contactes. Però, d'altra banda, en el pitjor dels escenaris i cap al que més apunten la major part dels experts consultats, podria significar que els contactes dels casos positius no s'estan investigant (i que, per tant, es desconeix l'origen dels focus) a causa de l'insuficient dispositiu de rastreig de la Generalitat, que ha fet que la transmissió del virus estigui descontrolada.

Les noves dades

Catalunya va registrar ahir 755 nous positius per covid-19, segons les darreres dades del Departament de Salut. D'aquests, el 85,6% es concentren a Barcelona ciutat (211 casos), les regions metropolitanes nord (124 casos) i sud (106 casos), i la regió sanitària de Lleida, amb 205 casos dels quals 177 estan focalitzats al Segrià. En concret, el focus de la capital catalana i la seva àrea metropolitana aplega més de la meitat dels casos notificats en les darreres 24 hores i representa un 58,41% sobre el total.

Amb les noves dades, el total de persones contagiades a Catalunya des que va començar la pandèmia és de 83.631. A les residències hi ha un total de 15.348 persones confirmades com a positives. Són 25 més que les informades el dia anterior. Fins ara, hi ha hagut 4.209 pacients ingressats en estat greu, 8 més, i actualment en són 58. Sobre les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, Salut no va facilitar cap nova dada en el balanç d'aquest dilluns.

Pel que fa a les morts, les funeràries van reportar-ne set més. En total, ja hi ha 12.643 víctimes, de les quals 6.918 han estat en un hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residències, 802 en domicilis, i 807 no classificades per falta d'informació. Les funeràries van registrar dues morts corresponents al 18 de juliol, dues corresponents al 17 de juliol, dues més al 16 de juliol i tres al 15 de juliol. Aquestes dades, però, poden anar variant quan les funeràries actualitzin la informació en propers balanços.