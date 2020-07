Minva el creixement de casos positius per coronavirus a Catalunya amb 590 nous des d'ahir

El nombre de casos positius de Covid-19 reportats a Catalunya ha disminuït per cinquè dia consecutiu i des d'ahir s'han comptabilitzat 590 nous contagis, la meitat que els comunicats el passat dia 15, segons les dades difoses avui dimarts pel Departament de Salut.

D'aquests 590 nous positius comunicats en les últimes 24 hores, 143 corresponen a la ciutat de Barcelona -67 menys que ahir-, 92 corresponen a la regió sanitària de Lleida -113 menys que ahir-, i 359 a tota l'àrea metropolitana, -86 menys-, un 61% del total de contagis a Catalunya.

Els nous contagis de coronavirus comunicats, que inclouen proves PCR i serològiques, disminueixen en totes les regions sanitàries catalanes excepte a la Catalunya Central i a Girona.

L'evolució a Barcelona ciutat

La regió sanitària de Barcelona, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, els casos confirmats per PCR o epidemiològicament han pujat de 82, fins als 19.350. Des de l'inici de la pandèmia, si s'hi inclouen proves serològiques i casos sospitosos, en aquesta regió s'han registrat 23.216 positius.

A la ciutat de Barcelona, els casos confirmats per PCR han augment de 83 respecte a l'últim balanç, arribant als 17.887. D'aquest total, quatre corresponen de moment a aquest dimarts 21 de juliol, 41 a dilluns 20 de juliol, 137 a diumenge 19, 85 a dissabte 18 i 374 a divendres 17. Del total de casos, 3.372 corresponen a residències. A la ciutat hi ha hagut, en total, 4.248 morts.

Pel que fa al municipi de Montcada i Reixac, que forma part de la regió sanitària de Barcelona ciutat, no s'ha registrat cap nou positiu per PCR i el total és de 275. Onze dels positius han estat en residències. Des de l'inici de la pandèmia, en aquesta ciutat han mort 26 persones per covid-19.

Regió metropolitana sud

Pel que fa al conjunt de la regió metropolitana sud, bona part de la qual té restriccions d'activitats, ha sumat 26 nous casos respecte a l'últim balanç de confirmats per PCR o clínicament, amb un total de 13.718. D'aquests, 2 són del 21 de juliol, 13 del 20 de juliol, 44 del 19 de juliol, 103 del 18 de juliol i 266 del 17 de juliol. Des de l'inici de la pandèmia, incloent en aquest cas proves serològiques i casos sospitosos, en aquesta regió s'han registrat 15.721 casos.

En aquesta àrea s'hi inclou L'Hospitalet de Llobregat. Aquest municipi suma un total de 3.756 casos confirmats per PCR, 15 més que en el balanç de dilluns. Del total del positius, 483 corresponent a residències. A la segona ciutat de Catalunya han mort des de l'inici de la pandèmia 497 persones.

Sant Feliu de Llobregat arriba als 298 casos confirmats per PCR (un més que aquest dilluns), 54 dels quals en residències, i suma un total de 43 morts.

Només amb proves PCR, Viladecans acumula 648 positius (els mateixos que dilluns), 103 dels quals en residències, amb 125 morts des de l'inici de la pandèmia. El Prat de Llobregat compta ja amb 613 positius (els mateixos), 63 dels quals en residències, i un total de 113 morts. Sant Boi de Llobregat comptabilitza 1.010 casos (els mateixos), 252 dels quals en residències d'avis, i un total de 229 morts. Cornellà de Llobregat té 1.071 positius (sis més), 281 en residències, i un total de 213 defuncions. Sant Joan Despí acumula 284 casos (els mateixos), 77 en residències, i 48 morts. Sant Just Desvern es manté amb 208 casos positius acumulats, 122 dels quals en residències, i 60 morts. Esplugues de Llobregat té 450 positius (tres més), 99 en residències, i 75 morts.

Regió metropolitana nord

A la regió metropolitana nord, parcialment amb restriccions, hi ha 17.119 positius per PCR o epidemiològicament, 38 més (19.009 amb tests serològics). Dos casos són d'aquest dimarts 21 de juliol, 25 del 20 de juliol, 52 del 19 de juliol, 57 del 18 de juliol i 113 del 17 de juliol.

Només amb les proves PCR, Santa Coloma de Gramenet té 1.256 positius (set més), 201 en residències, i 211 morts en total des de l'inici de la pandèmia. Sant Adrià de Besòs té 369 positius (dos més), 97 en residències, i 75 morts. Finalment, a Badalona hi ha 2.002 positius (divuit més), 182 dels quals en residències, i 217 morts en total.

Segrià i Noguera

A la comarca del Segrià, que també pateix restriccions d'activitats i mobilitat, es comptabilitzen 4.252 casos positius amb PCR, 84 més que en el balanç de dilluns. S'han detectat 404 positius en residències d'avis, i 145 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. La ciutat de Lleida compta amb 2.960 positius (45 més), i els altres municipis amb més afectats són Alcarràs, amb 398, i Aitona, amb 181. Soses té 91 casos i Almacelles, 89.

A la comarca de la Noguera, hi ha 465 casos confirmats amb PCR (dosmés), 107 dels quals en residències, i un total de 20 morts.

A tota la regió sanitària de Lleida hi ha 6.015 casos diagnosticats amb PCR o epidemiològicament, 92 més que fa 24 hores, 6.299 si es compten els tests serològics i els casos sospitosos. De tots aquests, 716 són en residències. En total hi ha hagut 220 morts.

Figueres, Vilafant i regió de Girona

Figueres compta amb 295 positius per PCR (8 més), 28 dels quals en residències d'avis, i un total de 10 morts. A Vilafant hi ha 38 positius (els mateixos que dilluns), dos dels quals en residències, i dos morts.

A tota la regió de Girona, hi ha 6.120 casos diagnosticats amb PCR o epidemiològicament (20 més), 7.765 si es compten també els sospitosos o positius diagnosticats amb tests serològics.

Altres territoris

A la Catalunya Central són 6.403 els confirmats per PCR o epidemiològicament (7.200 amb serològics). En el cas del Camp de Tarragona, es registren 2.153 persones amb coronavirus confirmades, les mateixes que dilluns (2.357 amb proves serològiques). A l'Alt Pirineu i Aran es mantenen amb 421 casos confirmats (530 amb tests d'anticossos) i a les Terres de l'Ebre pugen a 360 (442 amb les altres proves). Un total de 1.679 casos no tenen un origen conegut.

La regió de Barcelona ciutat registra 3.820 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 3.684, mentre que a l'àrea metropolitana sud en són 3.101. A la Catalunya Central registren 1.717 residents confirmats i a Girona n'hi ha 1.706. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 473 casos positius confirmats, i a Lleida en registren 716. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 105 casos confirmats en les residències, mentre que a les Terres de l'Ebre se n'han registrat 24.

Una mort més

Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat una més. En total, ja hi ha 12.644 víctimes, de les quals 6.919 han estat en un hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residències, 802 en domicilis, i 807 no classificades per falta d'informació.

Les funeràries han registrat tres morts corresponents al 18 de juliol, dues corresponents al 17 de juliol, dues més al 16 de juliol i tres al 15 de juliol. Aquestes dades, però, poden anar variant quan les funeràries actualitzin la informació en propers balanços.

Per territoris, a la regió sanitària de la ciutat de Barcelona han mort 4.274 persones, entre positius i sospitosos; a la zona metropolitana nord han mort 2.907 persones; la xifra a la regió metropolitana sud és de 2.363 i en suma una; a la Catalunya Central continuen amb 1.576 persones mortes; a Girona segueixen amb 819 morts; al Camp de Tarragona es registren 400 morts; a Lleida tenen 220 morts; a l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts, i a les Terres de l'Ebre continuen amb 45 defuncions.