Plantada independentista als Reis en la seva visita a Poblet

Els Reis van visitar ahir el monestir de Santa Maria de Poblet sense que ni el president de la Generalitat, Quim Torra, ni ningú del Govern català els acompanyés.

Poblet va ser l'únic acte de la seva agenda en aquesta visita que forma part de la gira autonòmica que estan protagonitzant després d'aixecar l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus. Tenien previst diversos actes més a Barcelona durant la tarda, però l'evolució dels brots de la covid-19 va obligar a ajornar-los per a una pròxima ocasió.

La Zarzuela va afirmar que aquesta anul·lació ja s'havia decidit abans que el president de la Generalitat, Quim Torra, enviés una carta a la Casa Reial recordant les restriccions que havia acordat el seu Govern a causa dels rebrots.

Catalunya va ser l'onzena visita de Felip VI i Letícia dins de la seva gira autonòmica, i Torra va ser l'únic president que no els va acompanyar i que ni tan sols va enviar un representant.

Tampoc l'alcalde de Vimbodí, municipi a què pertany el monestir, va ser-hi present (va al·legar que no se'l va informar de la visita). Va ser una plantada del bloc independentista que va anar en consonància amb les mobilitzacions convocades contra la visita de la parella reial per part de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i diversos grups independentistes.

Els accessos al lloc de la visita van ser controlats pels Mossos d'Esquadra, que van impedir que la marxa que pretenia arribar a les portes del monestir aconseguís el seu objectiu. Sí que ho va poder fer un petit grup que va ser controlat per aquest cos policial i sense que es produïssin incidents entre ells i una desena de persones que, amb banderes d'Espanya, llançaven visques als Reis.

Marxa contra el monarca

Però la concentració més nombrosa, la convocada per l'ANC, Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República (CDR), només va arribar als voltants i en s'hi va detenir una persona, acusada d'un delicte de robatori amb violència, en sostreure la tauleta electrònica amb la qual estava treballant un agent, i un altre de desordres públics. Posteriorment aquest manifestant va ser posat en llibertat amb càrrecs.

La marxa que van protagonitzar els independentistes estava convocada amb el lema «Catalunya no té rei», s'hi van portar nombroses banderes estelades i els Mossos van haver de fer servir la força en alguna ocasió per impedir el seu pas. Els xiulets i càntics contra la monarquia per part dels grups independentistes van poder sentir-se a l'arribada dels Reis al monestir de Poblet.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, els havien rebut a l'aeroport de Reus, i en arribar al complex monacal ho van fer el seu abat i el prior, Octavi Vila i Rafael Barrué, respectivament.

Al costat d'ells i protegits tots amb mascaretes per prevenir la covid, van recórrer diverses dependències del monestir, com el seu claustre, l'església i els sepulcres de diversos reis de la Corona d'Aragó (des de finals del segle XIV fins a la seva extinció), el celler, les cuines, la biblioteca, els antics dormitoris o el refectori del monestir.