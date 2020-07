Borràs compareix davant del jutge del Suprem com a investigada per contractes irregulars

El magistrat del Tribunal Suprem Eduardo de Porres ha citat avui a la diputada de Junts per Catalunya (JXCat) Laura Borràs per prendre-li declaració en qualitat d'investigada per delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental que va poder cometre durant l'etapa en la qual va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La citació es produeix després que l'instructor de la causa rebés a finals de juny l'autorització de Congrés dels Diputats per investigar a la portaveu de JxCat, que per aquesta condició és aforada davant l'alt tribunal.

Segons la instrucció realitzada inicialment per un jutjat de Manresa (Barcelona) i finalment remesa al Tribunal Suprem, les irregularitats apareixen en 18 contractes d'aquesta organització per valor de 259.863 euros i que van ser adjudicats a un amic personal de Borràs, Isaías Herrero, a qui s'investiga en aquest mateix procediment.

De Porres ja va citar a Borràs el passat 14 de febrer perquè prestés declaració voluntària, tot i que la diputada va optar per no acudir a la citació i ha estat necessari cursar un suplicatori al Congrés per obligar-la a comparèixer.

La defensa de Borràs ha intentat també ajornar aquesta nova declaració fins que es practiqués una prova pericial, si bé el jutge instructor va denegar aquesta petició, segons han informat fonts jurídiques a Europa Press.

La investigació apunta a una possible prevaricació en les resolucions dictades per Borràs que van donar lloc a l'omissió injustificada dels tràmits essencials del procediment administratiu, el que tot esperant poder escoltar-la en declaració "no té tota explicació jurídica i evidencia l'exclusiva voluntat d'afavorir els interessos "del seu amic Herrero, ocasionant amb això un resultat materialment injust, segons va exposar el magistrat en la seva exposició raonada a Congrés.

Igualment, el jutge troba indicis de malversació -per un valor total que encara no s'ha quantificat- i també de frau administratiu i documental.



Origen de la causa

La investigació a la diputada de JxCat neix de la instrucció que va obrir un jutjat de Maresa el 2017 contra Isaías Herrero per un presumpte delicte de falsificació de moneda a què després es van sumar falsedat documental i tràfic de drogues.

En el marc d'aquesta causa, els investigadors van analitzar les converses telefòniques de l'"amic" de Borràs de les que es desprenia la necessitat de preparar unes factures.

El jutjat de Manresa finalment es va inhibir a favor del Jutjat d'Instrucció número 9 de Barcelona, on va continuar la investigació i es va confirmar el "modus operandi seguit en el període 2014-2017 consistent en dividir-la contractació del servei en contracte menors de menys de 2018" , explica la resolució. Va ser aquest tribunal el que va elevar la causa al Suprem donada la condició d'aforada de Borràs com a diputada al Congrés.

Prova clau, els correus

La prova clau es va trobar en una la cadena de correus electrònics enviats el 2013 i 2014 en els quals Borràs assenyala de "forma molt explícita" a Herrero com havia de procedir.

A més, els investigadors van constatar que una de les empreses que va licitar per aconseguir un dels contractes presumptament irregulars, Lab Hermeneia, havia estat creada amb anterioritat per la diputada catalana, tot i que finalment l'adjudicació va anar a parar a una de les empreses d'Herrero, que presentar un pressupost de 100 euros menys.

També hi ha indicis que Borràs i Ferrer haurien actuat de comú acord mitjançant el fraccionament il·legal d'aquests contractes i la falsificació dels pressupostos presentats en cada un dels expedients, simulant la participació de terceres persones independents.

Així, l'amic de Borràs aportava el procediment d'adjudicació tres pressuposts dels quals alguns eren falses o simulats, al no ser realitzats per les entitats ni per les persones físiques indicades i que a més incloïen conceptes o imports adequats perquè fos ell qui resultés adjudicatari , bé directament o bé a través de les entitats investigades, moltes d'elles cooperatives.

El fet mateix de falsejar els pressupostos presentats, segons assenyalava De Porres en el seu escrit a Congrés, "permet concloure que ha existit un clar perjudici per a l'erari públic al resultar impossible determinar el treball realment realitzat i el seu valor econòmic, en base a uns conceptes i imports inventats i que finalment es traslladaven a les factures presentades al cobrament, directament i indirectament per Isaías Herrero ".

Una altra de les converses que es tenen en compte és en la que Herrero reconeix al seu soci, el novembre de 2017, que té uns "trapis" amb la diputada de JxCat: "amb la Borràs, amb la cap, jo facturo amb la Cooperativa, jo facturo uns trapis per allà", va dir en al·lusió a l'ILC, sobre la qual va afegir que havia de fer "dos pressupostos bons i quatre no bons ... ". A més, manifesta que la situació canviaria quan Borràs deixés la institució.