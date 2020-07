Borràs es nega a declarar davant del Tribunal Suprem: «No col·laboraré mai amb la injustícia»

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, s'ha acollit al dret a no declarar davant del Tribunal Suprem i s'ha negat a respondre les preguntes del magistrat instructor de la causa, Eduardo de Porres. A la sortida de l'alt tribunal aquest dimecres, Borràs ha afirmat que no declararà fins que hi hagi prova pericial practicada. "Quan hi hagi aquesta evidència, declararé gustosament i seré jo qui sol·licitarà poder venir", ha dit en una atenció als mitjans. "Jo em veig obligada a defensar la meva innocència quan en realitat qui m'està portant davant d'aquest tribunal ni tan sols ha presentat les evidències factuals que permetin demostrar la meva culpabilitat", ha argumentat.

"Col·laboraré sempre amb la justícia però no col·laboraré mai amb la injustícia", ha afirmat. Borràs ha estat dins el Suprem menys d'un quart d'hora.