Torra: «Hem de tornar a organitzar un referèndum d'autodeterminació que ens podria unir a tots»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a insistir en exercir el dret a l'autodeterminació. "Hem de tornar a organitzar un referèndum que ens podria unir a tots", ha dit durant la sessió de control d'aquest dimecres al matí al Parlament. Tot i que no ha fixat cap eix temporal, Torra ha afirmat que cal "tornar-ho a fer" perquè és "impossible" aconseguir la independència sense la unitat. "No crec que tinguem mai cap possibilitat de guanyar si no som capaços de fer un salt col·lectiu", ha afirmat durant la resposta al president parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià. El líder dels republicans a la cambra ha instat Torra a construir una "estratègia compartida" per afrontar un "nou embat" contra l'Estat.

Torra ha subratllat que tornar a organitzar un referèndum també serviria per recuperar la unitat de l'independentisme: "Ens podria unir a tots", ha dit després d'asseverar que ell "creu" en l'aposta per tornar a exercir l'autodeterminació. Torra va proposar a la cambra la celebració d'un referèndum aquesta legislatura, com a resposta a la sentència del Suprem per l'1-O. Però dos mesos després, al gener, va donar per acabada la legislatura per les discrepàncies amb ERC al Govern. La crisi sanitària de la covid-19 ha estroncat el calendari electoral.

Per la seva banda, Sabrià ha sentenciat que és "fonamental" treballar conjuntament i que la reactivació posterior a la crisi sanitària, econòmica i social "també ha de permetre avançar cap a la república". "Som conscients que no hi haurà reconstrucció complerta sense disposar de les eines d'un estat", ha advertit. El president parlamentari d'Esquerra ha reclamat que l'estratègia de la reactivació ha de ser "constructiva", "sense retrets" i "mirant al passat per poder construir el futur".