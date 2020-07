La fiscalia afirma que la cèl·lula de Ripoll va actuar «reunida entorn de l'imam Es Satty»

La fiscalia de l'Audiència Nacional descriu la cèl·lula gihadista que va cometre els atemptats del mes d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils com una «cèl·lula criminal local seguidora dels postulats de l'organització terrorista Estat Islàmic, reunida entorn de la figura del difunt imam que va ser de les comunitats El Fath i Annour» de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, mort en l'explosió d'Alcanar, segons consta en l'escrit d'acusació fiscal al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Com que els autors dels atropellaments van morir abatuts pels Mossos o en l'explosió on preparaven l'explosiu que volien utilitzar en un primer moment, la fiscalia només dirigeix el seu escrit d'acusació contra tres persones. I sol·licita per a ells penes que oscil·len entre els vuit anys i els 41 anys de presó. Les petició més alta és per als considerats membres de la cèl·lula terrorista, tot i que un, Driss Oukabir, qui va llogar la furgoneta amb la qual es va cometre l'atropellament mortal de la Rambla, es va desvincular a última hora dels plans assassins del grup, per la qual cosa demana 36 anys per a ell. Per a l'altre, únic supervivent de l'explosió d'Alcanar, Mohamed Houli Chemlal, en demana 41.

El tercer arrestat, setmanes després en una carnisseria de Castelló, va ser Ben Said Ben Iazza, que, segons la fiscalia va ser col·laborador de la cèl·lula terrorista adoctrinada a Ripoll per l'imam Abdelbaki Es Satty i els membres del qual van acabar sent abatuts pels Mossos després de cometre els atropellaments terroristes de la Rambla i Cambrils.