Forcadell, sobre el Suprem: "D'aquest tribunal no espero justícia, sé que és venjança"

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha assegurat que no està sorpresa per la decisió del Tribunal Suprem de revocar el 100.2 que li va concedir la presó de Mas d'Enric. "La competència sobre el 100.2 és de l' Audiència provincial, però el Suprem l'assumeix per poder revocar-me'l. No em sorprèn, d'aquest tribunal no espero justícia, sé que és venjança", ha afirmat a través del seu compte de Twitter. El Suprem també ha obert la porta aquest dijous a suspendre el 100.2 a la resta d'independentistes presos. L'alt tribunal s'ha pronunciat després que el jutjat de vigilància penitenciària de Lleida traslladés aquesta qüestió al Suprem.





La competència sobre el 100.2 és de l' Audiència provincial, però el Suprem l'assumeix per poder revocar-me'l. No em sorprèn, d'aquest Tribunal no espero justícia, sé que és venjança. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) July 23, 2020

El pronunciament arriba quan la situació dels independentistes presos ja ha canviat. Des de la setmana passada ja han superat el 100.2 i estan en tercer grau. A més, Forcadell va ser traslladada el 15 de juny de la presó de Mas d'Enric a la presó de dones de Barcelona Wad- Ras, que ésFins ara la fiscalia podia recórrer la decisió de les juntes de tractament de concedir el tercer grau i encara no s'havia pronunciat sobre aquesta qüestió. Ara caldrà veure si l'escenari canvia amb la decisió d'avui del Suprem.