El Govern estudia tancar els locals d'oci nocturn per frenar el contagi entre els joves

Els nous brots de coronavirus que estan tenint lloc a Catalunya es produeixen, principalment, en trobades socials. Per això el nou perfil del contagiat és el d'una persona jove que passa la malaltia de manera lleu o asimptomàtica, però que és igualment contagiosa. A Espanya, el 10% dels 201 brots registrats, segons les autoritats sanitàries estan relacionats amb l'ambient nocturn, on es relaxen les mesures de seguretat.

En aquest aspecte, el Govern de Catalunya està estudiant la possibilitat de tancar els locals d'oci nocturn de tot Catalunya com a mesura per contenir els rebrots de covid-19, segons va avançar ahir el president, Quim Torra, durant la sessió de control a Govern al Parlament.

Actualment, el veto als locals d'oci nocturn s'aplica només a Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana més afectats pels rebrots, així com a Lleida i el Segrià. Ara es debat si estendre-ho a tot Catalunya.



Les activitats d'oci dels joves a la nit estan en el punt de mira de la Conselleria de Salut. De fet, el departament dirigit per Alba Vergés estudia algun tipus de mesura per evitar que els grups de gent es reuneixin al carrer durant la nit.



«Toc de queda»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar que, a la via pública i en un ambient de nocturnitat, «la sociabilització és diferent» en una entrevista amb Catalunya Ràdio. Argimon va deixar caure que Salut estudia mesures com restriccions horàries nocturnes, la imposició d'una mena de «toc de queda», i també recomanacions per reduir el nombre de persones en grup a la nit.

Actualment, no estan permeses les reunions, ni privades ni públiques de més de 10 persones. «Potser sí, en alguns moments, tampoc hem de deixar que es reuneixin grups de sis, set o vuit persones a altes hores de la nit (...). Potser a determinades hores de la nit es pot beure a casa», va apuntar Argimon, que va insistir que, en tot cas, són mesures encara no aprovades i que estan sent estudiades.

Els experts avalen la possible restricció horària, si bé ha d'anar acompanyada de més mesures. «No s'ha d'impedir la sociabilització, una cosa important per a la salut mental. Però, alhora, s'ha d'evitar la propagació de virus. Una restricció horària reduiria el contacte, però no l'impediria», explicava Jordi Baroja, president de la Societat Catalana de Salut Pública, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.