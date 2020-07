L'Audiència de Girona rebutja el recurs de la fiscalia contra el 100.2 de Bassa

L'Audiència de Girona ha rebutjat el recurs de la fiscalia contra l'aplicació del 100.2 a Dolors Bassa amb l'argument que l'exconsellera ja té el tercer grau. "El recurs no mereix prosperar per carència sobrevinguda d'objecte", apunta la resolució, que destaca que la conflictivitat jurídica que pugui deparar el 100.2 "ha quedat buida de contingut". "És indiferent que aquest tribunal confirmi o revoqui aquesta concessió perquè la decisió no tindria efectivitat", afegeix l'Audiència, que recorda que la revisió del tercer grau correspon ara al tribunal sentenciador. La decisió és del 22 de juliol, mateixa data de la resolució del Suprem que estableix que també decidirà sobre el 100.2 dels presos independentistes.

L'Audiència sí que reconeix que la concessió del 100.2 "suposa en la pràctica un règim semiobert que sembla més propi del tercer grau que de l'execució especial del segon". Ara bé, insisteix que "qualsevol discussió sobre la legalitat o oportunitat d'aplicar el 100.2 del reglament penitenciari sobre el seu segon grau és ja estèril per no trobar-se Bassa ja en tal situació regimental".

El Suprem ha fet pública aquest dijous la resolució segons la qual estableix que serà l'alt tribunal qui resolgui finalment sobre el 100.2, revocant el que va atorgar la presó de Mas d'Enric a Carme Forcadell.