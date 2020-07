Salut: "A Catalunya estem en un moment crític"

Les últimes dades de la pandèmia de coronavirus a Catalunya preocupen, i molt, les autoritats sanitàries a Catalunya.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha sentenciat que Catalunya està en "un moment crític" amb relació a la Covid-19. "No podem permetre que la corba de contagis es dispari com va passar el mes de març", ha afegit, abans de descartar un confinament perquè és un "tractament efectiu, però amb molts efectes secundaris".

Argimon ha demanat la col·laboració ciutadana, ja que "depèn de nosaltres, la ciutadania, prengui mesures perquè l'evolució sigui més lenta". "Hem de conviure amb aquesta pandèmia molts mesos. No podem obrir i tancar cada vegada. No és desitjable", ha dit. Argimon també ha exposat que les dades mostren que "el risc de rebrot a Catalunya és alt".

Per la seva banda, el director de CatSalut, Adrià Comella, ha explicat aquesta tarda que "la tendència és preocupant". Ha exposat algunes dades per entendre la situació: "Hem passat de 131 ingressos en una setmana a 301".

Argimon ha explicat que la situació actual és "epidemiològicament semblant" a la del 15-20 de febrer. La diferència és que ara, es fan tres vegades més de PCR que l'inici de la pandèmia.

"A Girona no podem fallar"

Les autoritats sanitàries catalanes, preguntades per la situació de la Regió Sanitària de Girona, han assegurat que "és dels llocs on no podem fallar". Segons Josep Maria Argimon, hi ha diversos brots i que cal treballar per evitar la transmissió comunitària.