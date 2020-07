JxCat cerca esmenar la llei de lloguers per a donar més poders a consistoris

JxCat ha presentat diverses esmenes a la proposició de llei per a controlar el preu dels lloguers -que va registrar al costat d'ERC, Comuns i CUP- amb l'objectiu, entre altres, que siguin els mateixos municipis els que declarin comptar en la seva superfície amb "àrees amb un mercat d'habitatge tensat".

Fa poc més d'una setmana que el Govern, JxCat, ERC, els comuns, la CUP i el Sindicat d'Inquilins van anunciar un acord per a promoure una llei que preveu obligar a congelar o a abaixar els preus dels nous contractes de lloguer en els municipis catalans amb més de 20.000 habitants.

Després que els grups signants promoguessin la tramitació de la norma per la via ràpida, el diputat de JxCat Antoni Morral va deslligar la polèmica en anunciar en seu parlamentària que el seu grup es reservava la possibilitat de fer esmenes al text registrat, que en la seva opinió presenta "marge de millora", extrem que finalment s'ha confirmat.

En concret, JxCat ha presentat vuit esmenes després d'"escoltar a altres sectors, entre ells al món local, que és el que coneix millor les realitats del territori", segons fonts del grup parlamentari.

Amb la primera de les esmenes, els posts convergents endureixen les condicions segons les quals es pot declarar que una àrea té "un mercat d'habitatge tensat", perquè ara haurien de complir-se tres requisits i amb el text original bastava que es donés un dels tres.

Una altra de les modificacions proposades demana que no es vegin afectats per congelació o baixada del preu del lloguer propietaris amb uns ingressos inferiors a 5,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC).

Així mateix, s'insta a deslligar de la congelació o baixada dels lloguers als arrendadors que hagin fet obres de rehabilitació en els seus edificis i es vol eliminar Figueres i Salou i Tortosa, a Tarragona, com a municipis que es veurien afectats per la norma.

Per part del Sindicat d'Inquilins, el portaveu Jaime Palomera ja havia avisat en els últims dies que "si JxCat traeix a la societat civil i desfà el treball fet els començarem a assenyalar i a explicar quina ha estat la seva actitud".

"Entenem que no arribarem a això, que entendran que seria un error incomprensible no cenyir-se a un acord al qual han donat el seu suport més de 4.000 entitats socials", va reblar abans que les esmenes fossin presentades.

El text el van negociar el Sindicat d'Inquilins i els quatre grups parlamentaris signants amb la conselleria de Justícia, en mans d'ERC, i en el mateix no van participar altres departaments com el de Territori i Justícia, comandat per Damià Calvet, de JxCat.

La proposició de llei es votarà en el ple de demà divendres.