La Generalitat admet que Catalunya viu «dies crítics»

El sistema sanitari català no està tensionat, però viu «dies crítics», en paraules del secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat), Josep Maria Argimon. Un total de 2.050 pacients sospitosos de tenir COVID-19 van ser atesos per l'atenció primària durant la setmana de Sant Joan, mentre que durant l'última setmana van arribar a les 8.000: un 317%.

La Conselleria de Salut va advertir ahir que la setmana vinent les dades d'infectats per COVID-19 «seran pitjors» perquè les mesures restrictives triguen temps a fer efecte. «Ara estem en dies crítics. I no estem en dies crítics com al març, quan teníem les unitats de vigilància intensiva (UCIs) plenes. Ara el quid de la qüestió és si la ciutadania està prenent les mesures perquè aquesta evolució comenci a ser més lenta», va destacar Argimon.

Així ho van dir ahir en roda de premsa Argimon, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, i el coordinador de la unitat de seguiment de covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.

Pel que fa a un possible confinament de la capital catalana i la seva àrea metropolitana, el secretari de Salut Pública va assegurar que «no vol arribar-hi», i que la clau és prendre totes les mesures preventives a tots els nivells per evitar-ho: «La pel·lícula del març i l'abril ja la coneixem. No podem repetir-la. Són dies crítics especialment a l'àrea metropolitana», va recalcar Argimon, i va afegir que «hem de conviure molts mesos amb aquesta pandèmia. No podem tancar i obrir. No és desitjable».

La pressió assistencial va a l'alça, i és que fa 15 dies, un 2% dels pacients de les urgències dels hospitals eren covid. Aquesta setmana, ja representen un 4% del total. I si fa 15 dies va haver-hi 131 ingressos als hospitals, l'última setmana va haver-n'hi 301, que representa un increment del 129%. «Estem molt lluny dels 4.400 ingressos que va haver-hi en el punt àlgid de l'epidèmia. No estem en tensió, però hem de parar la tendència», va advertir Comella.

Si ara hi ha 13.657 llits en el conjunt del sistema sanitari, 437 estan ocupats per pacients amb covid-19. En el pic, va haver-hi fins a 8.600. «És una ocupació petita, d'un 3%. Però ens preocupa la tendència a l'alça», va afegir Comella. Argimon també va precisar que la taxa de risc de rebrot a Catalunya és superior a 100, i va afegir que es troba en el llindar que marca la presa de decisions: «Quan aquesta taxa està per sobre de 100, hem de mirar-ho i prendre mesures».

Argimon va reiterar l'anunci fet dies anteriors de la intenció del Departament d'augmentar el nombre de proves PCR durant les pròximes setmanes, per a la qual cosa s'hauran de fer «canvis organitzatius» en els laboratoris catalans.



Identificar els infectats

També va explicar que «s'està avaluant fer cribratges amb PCR en determinats entorns», probablement amb carpes instal·lades prop de centres d'atenció primària, de les quals s'encarregarà el CatSalut amb una prova pilot. Sobre aquestes proves, Comella va dir que l'objectiu és identificar les persones infectades en una zona determinada durant un o dos dies per diagnosticar més ràpid i fer una millor contenció del virus.