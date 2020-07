Lliga Democràtica, Lliures i Convergents concorreran junts a les eleccions

Lliga Democràtica, Lliures i Convergents han arribat a un acord per establir les bases d'un futur programa electoral per concórrer a les properes eleccions amb un projecte «que pugui crear una alternativa electoral de centre ampli, que inclogui partits catalanistes i sobiranistes». Les bases per confeccionar el programa polític són «la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, la seguretat i la propietat privada, el respecte per l'ordenament jurídic, l'enfortiment de la família, així com les empreses i autònoms en el marc d'una economia de mercat i una societat de benestar».

El decàleg pactat estableix que Catalunya és una nació, defensen l'autogovern per donar sortida a la crisi política i apunten que «amb independència dels legítims projectes polítics de cada un, l'ordenament jurídic s'ha de complir per totes les parts».

Això sí, aposten per rebaixar la pressió fiscal als catalans reduint l'IRPF i eliminant l'impost de patrimoni i els impostos de donacions i successions fins al tercer grau. I també per un marc competencial similar al concert basc o al conveni navarrès, «amb una quota de solidaritat» i com a mínim competències exclusives en indústria, energia, comerç, ports i aeroports, turisme, agricultura, cultura, sanitat, joventut, educació, universitats, mitjans de comunicació, benestar social, seguretat i esports, entre d'altres.

«S'ha de reforçar el model educatiu, el sanitari, la coexistència de centres públics, concertats i privats», postil·len en el document de treball. D'altra banda, defensen que la llengua pròpia és el català, «d'obligat coneixement», així com el castellà. Units per Avançar no consta en l'acord perquè opta per pactar amb el nou Partit Nacionalista de Catalunya, tot i que les negociacions encara continuen obertes.