La meitat dels malalts de covid-19 ingressats a Lleida s'han contagiat en grups de familiars o amics

El 45% dels malalts de coronavirus ingressats als hospitals de Lleida s'han contagiat en activitats socials entre famílies i amics, un 10% s'associa a residències i cuidadors de gent gran i el 21% a la campanya de la fruita. El director de la planta Covid de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, José Luis Morales-Rull reconeix que els "sorprèn" que "a aquestes alçades" encara es produeixin contagis entre treballadors agroalimentaris. Morales-Rull explica que la pressió assistencial és "alta" i que, tot i que els casos d'ingressats continuen sent "greus", la seva evolució és "més bona que al març". "La percepció és que hi ha més malalts grans", ha reconegut, i les xifres confirmen que l'edat del 50% dels ingressats és de més de 65 anys.

El director de la planta Covid l'Arnau ha explicat que han obert una planta nova a l'Hospital Santa Maria per pacients de coronavirus, que no està a plena capacitat. "Anem aguantant però el balanç entre ingressos i altes no és suficient", alerta. "Cada dia es dona l'alta a unes 6 persones però n'ingressen 12, per tant, estem a més 6 cada dia", exemplifica.

A més, s'està preveient obrir una cinquena planta, que seria a l'Arnau, tot i que esperen que no calgui perquè això suposaria una "pressió assistencial màxima", assegura el doctor. Per evitar-ho i fer espai a l'hospital lleidatà, aquest dijous es van tornar a traslladar pacients no covid a d'altres centres hospitalaris catalans com la Vall d'Hebron.

Morales-Rull relata que el grau de complexitat del malalt ha pujat però que la seva evolució "està sent millor que en la primera onada perquè hem canviat la manera de procedir, tant del tractament com pel que fa sobretot a la continuïtat entre la planta covid i l'UCI". "Els resultats en quant a tractament són bastant esperançadors", assegura el doctor. A més, afegeix, la taxa d'intubacions a l'UCI ha baixat a la meitat i la taxa d'ingressos a l'UCI és d'un 8% quan al març era d'un 40%.

Pel que fa a la mortalitat, actualment se centra en malalts amb una edat mitjana de 87 anys i amb patologies respiratòries prèvies. La mitjana d'edat dels ingressos també és alta, entre els 65 i els 66 anys. "La percepció és que hi ha més malats grans perquè hi ha hagut més casos en residències que fan que la mitjana pugi", explica el doctor. Per percentatges, els menors de 20 anys "ingressen molt poc". Els ingressats entre els 30 i els 50 anys representen un 20% del total, de 50 a 65 el 30% i de més de 65 anys són el 50% dels ingressats. "Es manté la tendència que la gent jove és qui surt més positiva però la gent gran és la que més ingressa", alerta Morales-Rull.