El 45% dels ingressos a Lleida té origen familiar

El 45% dels malalts de coronavirus ingressats als hospitals de Lleida s'han contagiat en activitats socials entre famílies i amics, un 10% s'associa a residències i cuidadors de gent gran i el 21% a la campanya de la fruita. El director de la planta covid de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, José Luis Morales-Rull va reconèixer ahir que els «sorprèn» que «a aquestes altures» encara es produeixin contagis entre treballadors agroalimentaris. Morales-Rull va explicar que la pressió assistencial és «alta» i que, tot i que els casos d'ingressats continuen sent «greus», la seva evolució és «més bona que al març». «La percepció és que hi ha més malalts grans», va reconèixer, i les xifres confirmen que l'edat del 50% dels ingressats és de més de 65 anys.

El director de la planta covid l'Arnau ha explicat que han obert una planta nova a l'hospital Santa Maria per pacients de coronavirus, que no està a plena capacitat. «Anem aguantant però el balanç entre ingressos i altes no és suficient», va alertar. «Cada dia es dona l'alta a unes 6 persones però n'ingressen 12, per tant, estem a més 6 cada dia», exemplifica.

A més, s'està preveient obrir una cinquena planta, que seria a l'Arnau, tot i que esperen que no calgui perquè això suposaria una «pressió assistencial màxima», va assegurar el doctor. Per evitar-ho i fer espai a l'hospital lleidatà, abans-d'ahir es van tornar a traslladar pacients no covid a d'altres centres hospitalaris catalans com la Vall d'Hebron.

Pel que fa a la mortalitat, actualment se centra en malalts amb una edat mitjana de 87 anys i amb patologies respiratòries prèvies.