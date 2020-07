Els francesos es desplacen als comerços de la Jonquera i el Pertús malgrat les recomanacions del primer ministre

Diversos clients francesos s'han desplaçat aquest dissabte fins als comerços del Pertús i la Jonquera malgrat les recomanacions del seu primer ministre d'evitar-ho. Jean Castex va desaconsellar divendres viatjar a Catalunya pels rebrots de covid-19. Malgrat l'anunci, des de primera hora del matí el degoteig de vehicles estrangers ha estat constant i la circulació fluïda en ambdós costats de la frontera.

Els visitants han defensat que les mesures de seguretat "són les mateixes" i que mentre sigui possible anar d'una zona a l'altra no hi veuen "cap problema". La majoria de compradors s'han acostat per comprar aliments, però també tabac i alcohol, ja que aquest tipus de productes són més econòmics a l'Alt Empordà.