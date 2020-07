El PDeCAT oficialitza la ruptura amb Puigdemont just abans que es fundi JxCat

La direcció del PDeCAT va certificar ahir de manera pública i explícita la bretxa que a hores d'ara el separa del seu fins ara líder simbòlic, l'expresident català Carles Puigdemont, a menys de 24 hores que Junts per Catalunya celebri el seu acte fundacional com a partit.

La marca JxCat va ser creada per a les eleccions del 21 de desembre del 2017, en plena aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya: des de Bèlgica, Puigdemont es va posar al capdavant de la candidatura, però va exigir al PDeCAT -propietari dels drets electorals- que li deixés les mans lliures per confeccionar una llista amb nombrosos noms independents.

Des de llavors els perfils independents -pròxims a Puigdemont però en molts casos aliens a la tradició política que representa el PDeCAT- s'han anat apoderant de la marca, fins al punt de quedar-se amb les sigles per convertir-les ara en partit.

Durant mesos, el PDeCAT ha intentat convèncer Puigdemont -que encara milita en aquest partit tot i que no té càrrec directiu- i el líder de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, perquè no l'obliguessin a dissoldre la seva estructura i diluir el seu projecte ideològic dins JxCat, la prioritat del qual és la independència.

Totes les converses prèvies per intentar integrar el PDeCAT -la formació hereva de Convergència- dins JxCat han estat fins ara infructuoses i l'escenari d'una escissió dins d'aquest espai polític va cobrant cada vegada més força.

El president del PDeCAT, David Bonvehí, va dirigir ahir una carta a la militància en què adverteix que encara no hi ha acord per confluir amb el partit que impulsa Puigdemont i prepara les bases per a una possible escissió.

«A dia d'avui, malgrat els esforços ingents per part del PDeCAT, la voluntat com a partit de transitar cap a Junts per Catalunya no ha estat possible ja que el nou instrument que es constitueix demà ha fet una crida a sumar persones a títol individual i en canvi no garanteix que el Partit Demòcrata i el que representem estigui aquí», recalca en la seva carta a la militància.

Bonvehí assegura que tant ell com la direcció del partit no deixen «d'aportar propostes perquè aquesta transició sigui possible», però l'acord de moment no arriba.



«Identitat substancial»

La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per ara que els embargaments a CDC pel desfalc de Palau de la Música es facin a l'PDECat, com va demanar la Fiscalia en veure que hi ha «una identitat substancial entre les dues formacions». Segons va informar El Periódico, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que la Sala considera que no pot estudiar la petició fins que l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius comuniqui al tribunal els resultats de l'embargament a CDC.