El «Tsunami Democràtic» reapareix per donar «suport econòmic» als encausats per les protestes

La plataforma Tsunami Democràtic va reaparèixer ahir, després de mesos de silenci, per anunciar el seu «suport econòmic i tècnic» als encausats per les accions de protesta que va convocar contra la sentència del procés.

La seva última comunicació a través del seu canal a Telegram datava del passat 14 de gener, quan va anunciar «suport econòmic i tècnic a les persones denunciades o sancionades per les accions» convocades per aquesta plataforma d'estructura i lideratge secret. Segons va informar El Periódico, set mesos després, ha emès una nova comunicació: «Després d'una primera valoració jurídica sobre les citacions anunciades aquesta setmana per l'acció a la Jonquera, Tsunami Democràtic informa que dona suport econòmic i tècnic a les persones denunciades o sancionades per les accions convocades».

Sentència del procés

El comunicat fa referència a les persones encausades pel tall de l'autopista AP-7 a la Jonquera durant la primera quinzena del novembre de 2019, després de la publicació de la sentència de Tribunal Suprem en què van ser condemnats a presó nou dels líders del procés.